Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş

İran'a saldırı ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin büyük ölçüde durmasının ardından doğalgaz vadeli işlem fiyatları, yüzde 25'in üzerinde oranda yükseldi.

Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana gaz piyasalarında en ciddi şoku yaşama riskini beraberinde getiriyor. Dünyanın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan enerji nakliye güzergahında yaşanan bozulmalar petrol fiyatlarının da keskin bir şekilde yükselmesine neden oldu.

Wood Mackenzie Ltd. Avrupa gaz ve LNG direktörü Tom Marzec-Manser "Bir sonraki önemli soru, boğazın ne kadar süre kapalı kalacağı olacak. Yeniden açılması ne kadar uzun sürerse, fiyat o kadar yükselecek" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a verdiği röportajda, İran'ın bombardımanının önümüzdeki dört ila beş hafta devam etmesini beklediğini söylemişti.

Öte yandan, Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en büyük deniz sigortası şirketlerinin yarısından fazlası, Perşembe gününden itibaren Basra Körfezi'ne giren gemiler için savaş risklerini