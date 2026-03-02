Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
Ortadoğu'daki çatışmaların küresel enerji arzında büyük bir kesintiye yol açacağına dair endişeleri artırmasıyla Avrupa doğalgaz fiyatları sert yükseldi
İran'a saldırı ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin büyük ölçüde durmasının ardından doğalgaz vadeli işlem fiyatları, yüzde 25'in üzerinde oranda yükseldi.
Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana gaz piyasalarında en ciddi şoku yaşama riskini beraberinde getiriyor. Dünyanın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan enerji nakliye güzergahında yaşanan bozulmalar petrol fiyatlarının da keskin bir şekilde yükselmesine neden oldu.
Wood Mackenzie Ltd. Avrupa gaz ve LNG direktörü Tom Marzec-Manser "Bir sonraki önemli soru, boğazın ne kadar süre kapalı kalacağı olacak. Yeniden açılması ne kadar uzun sürerse, fiyat o kadar yükselecek" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a verdiği röportajda, İran'ın bombardımanının önümüzdeki dört ila beş hafta devam etmesini beklediğini söylemişti.
Öte yandan, Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en büyük deniz sigortası şirketlerinin yarısından fazlası, Perşembe gününden itibaren Basra Körfezi'ne giren gemiler için savaş risklerini
kapsamayı durduracak.
Goldman Sachs'a göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin bir ay boyunca durdurulması, Avrupa'da gaz fiyatlarının iki katından fazla artmasına neden olabilir. Bu, referans vadeli işlemlerin yüzde 19 düşüşünün ardından piyasa için önemli bir şok anlamına da geliyor.