Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.257,98 %-3,35
        DOLAR 43,9583 %0,04
        EURO 51,6494 %-0,57
        GRAM ALTIN 7.615,29 %2,41
        FAİZ 36,53 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 134,50 %1,45
        BITCOIN 66.451,00 %1,18
        GBP/TRY 58,8167 %-0,79
        EUR/USD 1,1740 %-0,61
        BRENT 78,96 %8,36
        ÇEYREK ALTIN 12.447,18 %2,38
        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş - Enerji Haberleri

        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş

        Ortadoğu'daki çatışmaların küresel enerji arzında büyük bir kesintiye yol açacağına dair endişeleri artırmasıyla Avrupa doğalgaz fiyatları sert yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 12:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş

        İran'a saldırı ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiğinin büyük ölçüde durmasının ardından doğalgaz vadeli işlem fiyatları, yüzde 25'in üzerinde oranda yükseldi.

        Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana gaz piyasalarında en ciddi şoku yaşama riskini beraberinde getiriyor. Dünyanın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan enerji nakliye güzergahında yaşanan bozulmalar petrol fiyatlarının da keskin bir şekilde yükselmesine neden oldu.

        Wood Mackenzie Ltd. Avrupa gaz ve LNG direktörü Tom Marzec-Manser "Bir sonraki önemli soru, boğazın ne kadar süre kapalı kalacağı olacak. Yeniden açılması ne kadar uzun sürerse, fiyat o kadar yükselecek" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a verdiği röportajda, İran'ın bombardımanının önümüzdeki dört ila beş hafta devam etmesini beklediğini söylemişti.

        Öte yandan, Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en büyük deniz sigortası şirketlerinin yarısından fazlası, Perşembe gününden itibaren Basra Körfezi'ne giren gemiler için savaş risklerini

        kapsamayı durduracak.

        Goldman Sachs'a göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin bir ay boyunca durdurulması, Avrupa'da gaz fiyatlarının iki katından fazla artmasına neden olabilir. Bu, referans vadeli işlemlerin yüzde 19 düşüşünün ardından piyasa için önemli bir şok anlamına da geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cüneyt'e mezar olan çukur kapatıldı

        Hatay'da oyun oynadığı esnada 1 buçuk metrelik suyla dolu çukura düşerek can veren 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah'ın boğularak hayatını kaybettiği çukur iş makinasıyla kapatıldı. İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları