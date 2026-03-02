Mobil teknolojilerde yapay zeka çağını gözler önüne seren fuar

MWC 2026, mobil teknolojilerin evriminde yeni bir dönemin başlangıcı niteliğinde bir başlangıç yaptı. Yapay zeka artık cihazların temel unsuru haline gelirken 6G çalışmaları, uydu entegrasyonu ve agentic AI gibi başlıklar panellerde yoğun şekilde ele alınıyor. Fuarda sergilenen yenilikler, bağlantının ötesinde yapay zeka odaklı bir geleceğin habercisi niteliğinde karşımıza çıkıyor. AI tabanlı ağlar, otonom sistemler ve kullanıcı merkezli akıllı deneyimler...

Mobil teknolojiler son yıllarda hız ve kapasite artışından zeka ve otonomiye doğru büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. 5G’nin yaygınlaşmasıyla başlayan bu dönüşüm, “The IQ Era” ile zirveye ulaştı. Cihazlar artık yalnızca veri işlemekle kalmıyor, kullanıcı davranışlarını öngörüyor, kararlar alıyor ve bağımsız eylemlerde bulunuyor. Agentic AI’nin yükselişi, telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, ağ altyapılarından endüstriyel sistemlere kadar her şeyi daha akıllı ve verimli kılıyor. MWC 2026’da tanıtılan ürünler ve konseptler, bu zeka çağının somut örneklerini sunuyor.

Katlanabilir tasarımlardan robotik kameralara, ultra ince cihazlardan modüler AI PC'lere uzanan yenilikler, mobil dünyanın sınırlarını zorluyor. Ancak fuar, yeni cihaz tanıtımlarının ötesinde, bağlantı ile yapay zekanın birleştiği yepyeni bir ekosistemin temel taşlarını döşüyor. GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞLANTI VE ZEKA DENEYİMİ Fuara bizi davet eden telekomünikasyon devi Vodafone'un standında da yenilikçi ve etkileşim odaklı bir alan oluşturulmuş. Yapay zeka destekli sanal rehber goVeritas, VIP resepsiyon ve karşılama ekranlarında ziyaretçileri QR kod taramaya davet ediyor. Standın her noktasında erişilebilen bu avatar, alanlar hakkında bilgi veriyor ve Vodafone ile ilgili soruları yanıtlıyor. Standın önündeki sütun ekranlarında markanın tarihsel yolculuğu sergileniyor. Zaman içindeki markalaşma, ilkler, reklamlar, UEFA Kadınlar, Şampiyonlar Seyahat eSIM gibi temalar döngüsel olarak gösteriliyor. Dev Vodafone MN1 telefon üzerinde yeniden tasarlanan klasik Snake oyunu Viper ise, fuar kartı taranarak oynanabiliyor ve en yüksek puanlara ödül kazandırıyor. 1980'lerden bugüne 55 cihazın sergilendiği galeri, ziyaretçilerin telefonları ellerine alıp deneyimlemesine imkânı tanıyor. Yapay zeka fotoğraf kabini ise geçmiş, şimdiki veya gelecekteki halinizi cep telefonuyla birleştirerek eğlenceli dönüşümler sunuyor. Firmanın Afrika'daki insan odaklı hikayeleri (M-PESA, Dijital Su Kulesi, m-mama gibi) videolarla anlatılıyor. Ev alanında eğlence, bağlantı ve koruma ürünleri deneyimleniyor. "Deniz Tabanından Yıldızlara" bölümü ise okyanus, kırsal, kentsel ve uzay ortamlarında Vodafone şebekesinin gücünü dört video ve fiziksel modellerle gözler önüne seriyor.

VODAFONE VE HUAWEI'DEN TÜRKİYE'YE 5G EV İNTERNETİ ANLAŞMASI Vodafone, MWC 2026'da Huawei ile imzaladığı stratejik işbirliğiyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne hız kazandıracağı açıklandı. 5G RedBox, 1 Nisan itibarıyla 5G'ye hazır altyapısı sayesinde otomatik olarak 5G şebekesine geçiş yapacağı vurgulandı. Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisine dayanan ve içine SIM kart takılan bir modemden oluşan 5G Redbox, mobil şebekedeki sinyali modem aracılığıyla alıyor ve evin içinde Wi-Fi ağına dönüştüreceği belirtildi. Bu sayede, kablo çekmeye ve kuruluma gerek kalmadan, yüksek hızlı ev interneti sağlayacak. Şık tasarımıyla dikkat çeken ve fişe takılarak hızlıca 5G bağlantısı sunan 5G RedBox modem, Vodafone ve Huawei işbirliğiyle tüm Türkiye'de evlerde kesintisiz ve hızlı ev interneti deneyimi sunacağı açıklandı. YENİ NESİL CİHAZLAR FLEX İLE MÜŞTERİLERE ULAŞACAK İşbirliği kapsamında Huawei'nin akıllı saat, kulaklık ve tablet gibi yeni nesil cihazları Vodafone FLEX avantajlarıyla sunulacak. Vodafone Yanımda uygulaması ve mağazalar üzerinden erişilebilecek ürünler, 5G ekosistemini zenginleştirerek senkronize ve akıcı bir dijital deneyim sağlayacak. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "5G teknolojisini Türkiye'nin 81 il 922 ilçesinde ilinde demokratikleştirme hedefiyle Huawei ile işbirliğine gittik. Amacımız, 5G'nin sunduğu fiber hızındaki internet deneyimini kurulum gerektirmeyen 5G RedBox modemle tüm Türkiye'deki evlere getirmek. Diğer yandan, 5G şebekesi bağlantılı teknolojileri ön plana çıkaracak. Huawei ekosistem cihazları arasındaki senkronizasyon, kesintisiz dijital deneyimi çok daha hızlı, akıcı ve zengin bir seviyeye taşıyacak. Huawei'nin akıllı saat, kulaklık ve tablet gibi geniş yeni nesil teknolojik ürünlerini müşterilerimize Vodafone FLEX fırsatlarıyla sunarak 5G deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. 5G'yi köklü bir teknoloji dönüşümü olarak görüyor, bu dönüşümü yeni nesil ürün portföyleriyle de destekliyoruz. Mobil Dünya Kongresi'nde imza attığımız Huawei işbirliği de bu yönde attığımız güçlü bir adım niteliği taşıyor. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye'de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Huawei Tüketici İş Birimi Başkanı Kevin Ho ise, "Huawei olarak tüketicilere her zaman üstün ürün ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz. 5G'nin Türkiye'de yaygınlaşmasına günler kalmışken, gelişmiş tüketici teknolojilerinin daha hızlı hayata geçirilmesi için Vodafone ile iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu iş birliği, yerel teknoloji ekosistemini güçlendirme ve Türkiye genelindeki kullanıcılara daha akıllı deneyimler sunma konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtmaktadır" şeklinde konuştu. HONOR'UN ROBOT PHONE'U DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ Honor, fuarın en dikkat çekici konseptlerinden Robot Phone ile gündeme oturdu. Gimbal özellikli robotik kol ve 360 derece otomatik takip eden kamera sistemiyle donatılan cihaz, AI destekli algılama yetenekleriyle kullanıcıyı kadraja kendiliğinden alıyor. Honor ayrıca ultra ince Magic V6 katlanabilir telefonunu sergiliyor; 7000mAh+ batarya, 200MP kamera ve güçlü performans özellikleriyle katlanabilir segmentte iddiasını güçlendiriyor. VİZYONER ELEKTRİKLİ HİPERCAR KONSEPTİ Xiaomi, MWC 2026'da yalnızca akıllı telefonlarıyla değil, otomotiv alanındaki iddiasını da sergiliyor. Şirket, Gran Turismo oyun serisinin Vision Gran Turismo programına katılan ilk Çinli üretici olarak Vision GT adlı elektrikli hipercar konseptini fuarda tanıttı. Rüzgar tarafından şekillendirilmiş damla formlu gövdesi, hava akışını optimize eden kesikler ve kanallar, manyetik levitasyon tekerlekler ve aktif wake control sistemi gibi yeniliklerle donatılan bu konsept, 1900 beygire yaklaşan güç ve 900V mimari vaat ediyor. Tam ölçekli model fuar alanında sergilenirken, dijital versiyonu Gran Turismo 7'de yer alacak.