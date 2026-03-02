Canlı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı

        ABD Başkanı Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı

        ABD Başkanı Trump, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken CNN'e verdiği demeçte "İran'ı sert bir şekilde vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi" dedi. "İran'ın saldırıları bizi şaşırttı" diyen Trump, "Savaşın çok uzun sürmesini istemiyorum. Her zaman dört hafta süreceğini düşünmüştüm, planlanandan öndeyiz" dedi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 18:34
        Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı

        ABD Başkan Donald Trump, CNN ile yaptığı dokuz dakikalık telefon görüşmesinde, ABD ordusunun İran'ı "yerle bir ettiğini" ancak "büyük dalganın" henüz gelmediğini söyledi.

        Trump, CNN'den Jake Tapper'a, "Onları yerle bir ediyoruz. Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz." dedi.

        Trump, röportajda çatışmanın beklenen süresi, İran'ın misillemesine duyduğu şaşkınlık ve ülkenin beklenen halefiyet planı da dahil olmak üzere birçok konuya değindi.

        "SAVAŞIN ÇOK UZUN SÜRMESİNİ İSTEMİYORUM"

        Savaşın ne kadar süreceği sorusuna yanıt olarak Trump, "Çok uzun sürmesini istemiyorum. Her zaman dört hafta süreceğini düşünmüştüm. Ve biraz da planlanandan öndeyiz." dedi.

        ABD'nin İran halkının rejimden ülkelerinin kontrolünü geri almasına yardımcı olmak için askeri saldırının ötesinde daha fazla şey yapıp yapmadığı sorulduğunda Trump, "Evet" dedi ve ekledi:

        "Gerçekten de yapıyoruz. Ama şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil."

        Trump, durumun daha da güvensiz hale gelmek üzere olduğunu söyledi.

        "Onları sert bir şekilde vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor."

        "İRAN'IN SALDIRILARI BİZİ ŞAŞIRTTI"

        Trump, şimdiye kadarki "en büyük sürprizin" İran'ın bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırıları olduğunu söyledi: Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri.

        İran'ın bölge ülkelerine saldırılarına şaşırdığını söyleyen Trump, "Onlara 'Bunu hallederiz' dedik ve şimdi savaşmak istiyorlar. Ve agresif bir şekilde savaşıyorlar. Çok az dahil olacaklardı ve şimdi dahil olmakta ısrar ediyorlar." dedi.

        Başkan, CNN'e Arap liderleri hakkında, "Bu insanları tanıyorum. Sert ve zekiler" dedi.

        İranlıların, "bir otele ateş açtıklarını, bir apartmana ateş açtıklarını" söyledi ve "Bu onları kızdırdı. Bizi seviyorlar ama izliyorlardı. Dahil olmaları için hiçbir sebep yoktu." ifadelerini kullandı.

        İran'ın onlara yönelik saldırıları hakkında ise, "bu muhtemelen en büyük sürprizdi" dedi.

        Trump, İran'ın nükleer tehdidinin uzun zamandır bölgede büyük bir sorun olduğunu belirtti.

        "Anlamanız gerekiyor, yıllarca o karanlık bulutun altında yaşadılar. Bu yüzden asla barış olamazdı" dedi.

        "LİDERİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

        İran'ı kimin yöneteceğine dair Trump, "Liderliğin kim olduğunu bilmiyoruz. Kimi seçeceklerini bilmiyoruz. Belki şanslı olurlar ve ne yaptığını bilen birini bulurlar" dedi.

        Trump İran'a düzenledikleri saldırıda "49 üst düzey ismin öldüğünü" söyledi ve "İnanılmaz bir saldırıydı. Tespit edilemez olduklarını sandılar. Tespit edilemez değillerdi. Buna çok şaşırdık." dedi.

        Hamaneyin ölümünün ilan edilmesiyle halk İnkılap Meydanı'nda toplandı

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldüğünün ilan edilmesiyle başkent Tahran'daki halk İnkılap Meydanı'nda toplandı. (AA)

