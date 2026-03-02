ABD Başkan Donald Trump, CNN ile yaptığı dokuz dakikalık telefon görüşmesinde, ABD ordusunun İran'ı "yerle bir ettiğini" ancak "büyük dalganın" henüz gelmediğini söyledi.

Trump, CNN'den Jake Tapper'a, "Onları yerle bir ediyoruz. Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz." dedi.

Trump, röportajda çatışmanın beklenen süresi, İran'ın misillemesine duyduğu şaşkınlık ve ülkenin beklenen halefiyet planı da dahil olmak üzere birçok konuya değindi.

"SAVAŞIN ÇOK UZUN SÜRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Savaşın ne kadar süreceği sorusuna yanıt olarak Trump, "Çok uzun sürmesini istemiyorum. Her zaman dört hafta süreceğini düşünmüştüm. Ve biraz da planlanandan öndeyiz." dedi.

REKLAM

ABD'nin İran halkının rejimden ülkelerinin kontrolünü geri almasına yardımcı olmak için askeri saldırının ötesinde daha fazla şey yapıp yapmadığı sorulduğunda Trump, "Evet" dedi ve ekledi:

"Gerçekten de yapıyoruz. Ama şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil."

Trump, durumun daha da güvensiz hale gelmek üzere olduğunu söyledi.

"Onları sert bir şekilde vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor." "İRAN'IN SALDIRILARI BİZİ ŞAŞIRTTI" Trump, şimdiye kadarki "en büyük sürprizin" İran'ın bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırıları olduğunu söyledi: Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. İran'ın bölge ülkelerine saldırılarına şaşırdığını söyleyen Trump, "Onlara 'Bunu hallederiz' dedik ve şimdi savaşmak istiyorlar. Ve agresif bir şekilde savaşıyorlar. Çok az dahil olacaklardı ve şimdi dahil olmakta ısrar ediyorlar." dedi. Başkan, CNN'e Arap liderleri hakkında, "Bu insanları tanıyorum. Sert ve zekiler" dedi. REKLAM İranlıların, "bir otele ateş açtıklarını, bir apartmana ateş açtıklarını" söyledi ve "Bu onları kızdırdı. Bizi seviyorlar ama izliyorlardı. Dahil olmaları için hiçbir sebep yoktu." ifadelerini kullandı. İran'ın onlara yönelik saldırıları hakkında ise, "bu muhtemelen en büyük sürprizdi" dedi. Trump, İran'ın nükleer tehdidinin uzun zamandır bölgede büyük bir sorun olduğunu belirtti.