Fenerbahçe'nin umudu İstanbul!
Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kalan maçlarda fikstür avantajı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler 10 maçın 8'ini İstanbul'da oynayacak, bu maçların 6'sına ise ev sahipliği yapacak.
Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de oynadığı son 2 maçtan beraberliklerle ayrılarak zirve yarışında yara aldı. 23’üncü haftada sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanında da 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı.
Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, 9 maçta berabere kalarak puan kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 15 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı.
10 HAFTADA 2 KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'yi kalan 10 haftada ise avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler, belki de şampiyonluğun kaderini belirleyecek son 10 haftada sadece 2 kez İstanbul dışına çıkacak.
10 MAÇIN 6'SI KADIKÖY'DE
Kayserispor ve Konyaspor deplasmanlarına gidecek olan Fenerbahçe, diğer dış saha maçlarını ise İstanbul'da oynayacak.
Sarı-lacivertliler söz konusu süreçte Fatih Karagümrük ve Galatasaray deplasmanlarına İstanbul'da çıkacak.Fenerbahçe kalan 10 maçın 6 tanesini ise iç sahada oynayacak.