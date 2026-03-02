İstanbul’da molotoflu haraç terörü! 26 milyon haraç isteyen çete çökertildi
İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde farklı tarihlerde işyerlerine molotoflu ve silahlı saldırı düzenleyen yeni nesil suç çetesi, işyeri sahiplerinden toplam 26 milyon lira haraç istedi. Tehdit mesajlarının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, çetenin mesaj attığı günden bir gün sonra 12 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ele geçirildi
Esenyurt, Kartal ve Sancaktape’te 11 Şubat, 24 Şubat ve 26 Şubat tarihlerinde 3 ayrı işyeri çetelerin hedefi oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, toptan gıda ticareti yapan bir işyeri ile gece kapalı olan başka bir işyerine molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından işyeri sahipleri telefonla aranarak toplam 26 milyon TL haraç talep edildi.
12 KİŞİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şikayetler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, üç ayrı olayı gerçekleştiren 12 şüphelinin kimliğini tek tek belirledi. 27 Şubat günü Arnavutköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4’ü yaşı küçük olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.
PLANLAYANDAN ULAŞIMI SAĞLAYANA KADAR HEPSİ YAKALANDI
Operasyonda sadece saldırıyı gerçekleştirenler değil, eylemi planlayan, molotof malzemelerini temin eden ve şüphelilerin ulaşımını sağlayan kişiler de yakalandı. Yeni nesil suç örgütü üyelerinin tamamının suç kaydı bulunduğu, şüphelilerden birinin ise 6 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
KALDIKLARI OTEL MÜHÜRLENDİ
Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin konakladığı otele de adli ve idari işlem yaptı. Şüphelilerin kaldığı otel mühürlendi.
UYUŞTURUCU DA ÇIKTI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Şüphelilerin işyerlerine molotof attıkları ve silahla ateş açtıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.