İstanbul’da molotoflu haraç terörü! 26 milyon haraç isteyen çete çökertildi

Esenyurt, Kartal ve Sancaktape’te 11 Şubat, 24 Şubat ve 26 Şubat tarihlerinde 3 ayrı işyeri çetelerin hedefi oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, toptan gıda ticareti yapan bir işyeri ile gece kapalı olan başka bir işyerine molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından işyeri sahipleri telefonla aranarak toplam 26 milyon TL haraç talep edildi.

12 KİŞİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şikayetler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, üç ayrı olayı gerçekleştiren 12 şüphelinin kimliğini tek tek belirledi. 27 Şubat günü Arnavutköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4’ü yaşı küçük olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

REKLAM

PLANLAYANDAN ULAŞIMI SAĞLAYANA KADAR HEPSİ YAKALANDI

Operasyonda sadece saldırıyı gerçekleştirenler değil, eylemi planlayan, molotof malzemelerini temin eden ve şüphelilerin ulaşımını sağlayan kişiler de yakalandı. Yeni nesil suç örgütü üyelerinin tamamının suç kaydı bulunduğu, şüphelilerden birinin ise 6 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

KALDIKLARI OTEL MÜHÜRLENDİ

Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin konakladığı otele de adli ve idari işlem yaptı. Şüphelilerin kaldığı otel mühürlendi.