Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul’da molotoflu haraç terörü! 26 milyon haraç isteyen çete çökertildi | Son dakika haberleri

        İstanbul’da molotoflu haraç terörü! 26 milyon haraç isteyen çete çökertildi

        İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde farklı tarihlerde işyerlerine molotoflu ve silahlı saldırı düzenleyen yeni nesil suç çetesi, işyeri sahiplerinden toplam 26 milyon lira haraç istedi. Tehdit mesajlarının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, çetenin mesaj attığı günden bir gün sonra 12 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ele geçirildi

        Giriş: 02.03.2026 - 20:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da molotoflu haraç terörü

        Esenyurt, Kartal ve Sancaktape’te 11 Şubat, 24 Şubat ve 26 Şubat tarihlerinde 3 ayrı işyeri çetelerin hedefi oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, toptan gıda ticareti yapan bir işyeri ile gece kapalı olan başka bir işyerine molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından işyeri sahipleri telefonla aranarak toplam 26 milyon TL haraç talep edildi.

        12 KİŞİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Şikayetler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, üç ayrı olayı gerçekleştiren 12 şüphelinin kimliğini tek tek belirledi. 27 Şubat günü Arnavutköy, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4’ü yaşı küçük olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

        REKLAM

        PLANLAYANDAN ULAŞIMI SAĞLAYANA KADAR HEPSİ YAKALANDI

        Operasyonda sadece saldırıyı gerçekleştirenler değil, eylemi planlayan, molotof malzemelerini temin eden ve şüphelilerin ulaşımını sağlayan kişiler de yakalandı. Yeni nesil suç örgütü üyelerinin tamamının suç kaydı bulunduğu, şüphelilerden birinin ise 6 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

        KALDIKLARI OTEL MÜHÜRLENDİ

        Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin konakladığı otele de adli ve idari işlem yaptı. Şüphelilerin kaldığı otel mühürlendi.

        UYUŞTURUCU DA ÇIKTI

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        SALDIRI ANLARI KAMERADA

        Şüphelilerin işyerlerine molotof attıkları ve silahla ateş açtıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'ye ait F-15 savaş uçağı Kuveyt'te düştü

        ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düşerken, pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı. (İHA) 

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı
        Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu