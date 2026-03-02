Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, lider Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise deplasmanda Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor da sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek 3. sıradaki yerini korudu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 24 hafta geride kaldı. 58 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 54 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 51 puanla 3. sırada konumlandı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- FATİH KARAGÜMRÜK: 22 PUAN
17- KASIMPAŞA: 31 PUAN
16- EYÜPSPOR: 32 PUAN
15- KAYSERİSPOR: 32 PUAN
14- GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN
13- ANTALYASPOR: 34 PUAN
12- KONYASPOR: 36 PUAN
11- ALANYASPOR: 40 PUAN
10- ÇAYKUR RİZESPOR: 40 PUAN
9- GAZİANTEP FK: 41 PUAN
8- KOCAELİSPOR: 43 PUAN
7- SAMSUNSPOR: 45 PUAN
6- BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN
5- GÖZTEPE: 55 PUAN
4- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN