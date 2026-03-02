Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (24. hafta) - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, lider Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise deplasmanda Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor da sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek 3. sıradaki yerini korudu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 17:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de 24 hafta geride kaldı. 58 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 54 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 51 puanla 3. sırada konumlandı.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        3

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        4

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 22 PUAN

        5

        17- KASIMPAŞA: 31 PUAN

        6

        16- EYÜPSPOR: 32 PUAN

        7

        15- KAYSERİSPOR: 32 PUAN

        8

        14- GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN

        9

        13- ANTALYASPOR: 34 PUAN

        10

        12- KONYASPOR: 36 PUAN

        11

        11- ALANYASPOR: 40 PUAN

        12

        10- ÇAYKUR RİZESPOR: 40 PUAN

        13

        9- GAZİANTEP FK: 41 PUAN

        14

        8- KOCAELİSPOR: 43 PUAN

        15

        7- SAMSUNSPOR: 45 PUAN

        16

        6- BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN

        17

        5- GÖZTEPE: 55 PUAN

        18

        4- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

        19

        3- TRABZONSPOR: 68 PUAN

        20

        2- FENERBAHÇE: 77 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %21.6

        Geçen hafta: %32.6

        21

        1- GALATASARAY: 81 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %78.1

        Geçen hafta: %67.2

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Mobil Dünya Kongresi, MWC 2026 başladı
        Mobil Dünya Kongresi, MWC 2026 başladı
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"