Trendyol Süper Lig'de 24 hafta geride kaldı. 58 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 54 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 51 puanla 3. sırada konumlandı.