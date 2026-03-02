Canlı
        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz | Dış Haberler

        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz

        İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ve İran'ın geçmeye çalışan her gemiyi ateşe vereceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.03.2026 - 23:32 Güncelleme:
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söyledi.

        İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.

        Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı:

        "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

        Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

        Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada

        GAZİOSMANPAŞA'da 3 çocuk aynı mağazadan 1 ay içerisinde 2 kez hırsızlık yaptı. (DHA)

