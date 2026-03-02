Canlı
        Haberler Gündem Tanju Özcan'a tutuklama talebi

        Tanju Özcan'a tutuklama talebi

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başkan yardımcısı Süleyman Can ve meclis üyesi Ali Arıyıldız "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Giriş: 02.03.2026 - 18:34
        Tanju Özcan'a tutuklama talebi
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcanın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

        TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

        Özcan'la birliket başkan yardımcısı Süleyman Can ve meclis üyesi Ali Arıyıldız “icbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Ayrıntılar gelecek...

        FOTO: İHA

