Tanju Özcan'a tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başkan yardımcısı Süleyman Can ve meclis üyesi Ali Arıyıldız "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Giriş: 02.03.2026 - 18:34 Güncelleme:
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcanın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Özcan'la birliket başkan yardımcısı Süleyman Can ve meclis üyesi Ali Arıyıldız “icbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek...
FOTO: İHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ