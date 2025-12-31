İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.

Bununla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'den 2026'da 1.190 TL'ye yükseldi.

EHLİYET HARCI 6754 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL’den 6.754 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL’den 2.240 TL’ye yükseldi.

Ehliyet alırken ödenen değerli kağıt ücreti 1.420 TL'den 1.689 TL'ye çıktı.

6 AYLIK PASAPORT HARCI 2.806 TL

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:

6 aya kadar: 2.806 TL (2.359 TL)

1 yıl: 4.101 TL (3.448 TL)

2 yıl: 6.698 TL (5.631 TL)

3 yıl: 9.516 TL (8.000 TL)

3 yıldan fazla: 13.410 TL (11.274 TL)

*Parantez içindeki rakamlar 2025 yılı ücretleridir