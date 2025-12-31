Habertürk
        Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı!

        Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı!

        Kuvvetli kar yağışı birçok kenti etkilemeye devam ediyor. Sivas-Kayseri kara yolu yoğun tipi nedeniyle kapandı ve araçlar yolda kaldı. Bölgede ayrıca 4 kişinin yaralandığı bir zincirleme kaza da meydana geldi

        Giriş: 31.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:56
        Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Kuvvetli kar yağışı Sivas ve Kayseri'yi de etkisi altına aldı. Sivas'ta zincirleme bir trafik kazası da meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre Sivas Kayseri kara yolu yoğun tipi nedeniyle kapandı ve araçlar yolda kaldı.

        ZİNCİRLEME KAZA DA MEYDANA GELDİ

        İHA'nın haberine göre Sivas-Şarkışla kara yolunun Sorguncuk mevkiinde 5 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sabah saat 09.45 sıralarında Şarkışla’dan Sivas istikametine gitmekte olan bir TIR, kar yağışının etkili olduğu Sorguncuk mevkiinde yolda kaldı.

        Yolda kalan TIR'a arkadan gelen biri TIR, toplam 4 araç çarptı. Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Yol trafiğe kapanırken, bölgeye sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kısmı ile kazayı görüntülemeye gitmekte olan basın mensupları da yolda mahsur kaldı.

        ŞANLIURFA'DA DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

        Şanlıurfa Valiliği de, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aralarında Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun da bulunduğu bazı güzergahların geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada kentte dün geceden itibaren başlayan kar yağışı ve tipinin etkisini artırarak sürdüğü belirtildi.

        Ulaşım güvenliği gerekçesiyle bazı yolların geçici süreyle ulaşıma kapatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik güvenliği açısından Viranşehir-Diyarbakır yolu Demirci mevkisi 0-68. kilometreler arası, Güneybatı Çevre Yolu Alım-Satım Kavşağı ile Akçakale Kavşağı arası 31-40. kilometreler, Siverek-Kahta yolu 0-38. kilometreler arası, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu ile Siverek-Çermik yolu 0-57. kilometreler arası geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca tüm otoyol bağlantı yolları tır ve kamyon geçişine kapatılmıştır."

