        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!

        2025-2026 sezonu 2. transfer dönemi Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 14:51 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:51
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2025/26 ara transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.

        Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

        30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, ekte yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

        .png
        .png

        Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

