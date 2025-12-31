Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2025/26 ara transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.

Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.