        Balıkesir'de, erkek arkadaşı 37 yaşındaki Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan 34 yaşındaki Elif Kumal'dan 4 gündür haber alınamıyor. 265 kişilik ekip AFAD başkanlığında arama çalışmalarını sürdürürken, Kumal'ın otomobilinin ön tampon parçası bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 13:19 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:07
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi.

        Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitti.

        KAMPTAN AYRILDI HABER ALINAMADI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, aracıyla kamp alanından ayrılan Kumal’dan haber alamayan Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi.

        JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

        Kumal’ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Enis G.’nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Enis G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi.

        "ELİF'İ DARP ETTİ" İDDİASI

        Elif ile erkek arkadaşı Enis G.’nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.’nin kavga ettiğini ve Enis G.’nin Elif’i darp ettiğini söylediği de öne sürüldü.

        ARACIN ÖN TAMPONU BULUNDU

        Elif Kumal'ı AFAD'ın başkanlığında, toplam 265 kişiden oluşan ekip, karadan, denizden ve havadan dron desteği ile de arıyor. Arama çalışmaları 4 gündür sürerken, AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası'nda Kumal'ın kullandığı otomobilin ön tampon parçasını buldu.

        TELEFONUNDAN SİNYAL ALINAMIYOR

        Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal’ın Bandırma’da bir tavuk fabrikasında çalıştığı kaydedildi.

        KAMP ALANINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

        Öte yandan Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı.

        Elif Kumal’ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çekindiği ve kamp ateşini görüntülediği görüldü.

