Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Subaşı'nın, savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
DHA ve İHA'daki habere göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Subaşı orada işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Subaşı'nın ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.