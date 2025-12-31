Uludağ'da sıkı denetim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; kış turizminin merkezi Uludağ’da tatilciler yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Son günlerde etkisini artıran kar yağışı, hem otel işletmecilerinin hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü.

21 Ocak’ta Bolu Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın felaketinin ardından, Türkiye genelindeki konaklama tesislerine yönelik güvenlik denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Uludağ’da da sezon öncesi hummalı bir çalışma yürütüldü.

Yangın ve doğal afet risklerine karşı gerçekleştirilen sıkı denetimler sonucunda, yönetmelik şartlarını tam olarak yerine getiremeyen 6 otelin faaliyetine izin verilmedi.

Açılmasına izin verilmeyen otellerin kapıları mühürlendi.

REKLAM

Güvenlik kriterlerini karşılayarak kapılarını açan diğer tesislerde ise doluluk oranı; % 80’e ulaştı. Yeni yıla girmeye hazırlanan tatilciler, beyaz örtünün tadını çıkarıyor.