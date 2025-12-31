2026 yılında MTV ne kadar olacak?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yapılacak zam oranı düşürüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalamasını yüzde 25.49 olarak açıklamıştı.

'Yeniden Değerleme Oranı' olarak kabul edilen ve normal şartlarda 2026'daki MTV'deki artış oranını belirleyecek bu oran, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 18.95'e indirildi.

EN DÜŞÜK TUTAR 6 BİN TL'NİN ALTINA İNDİ

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalan ve vergisiz fiyatı 309 bin 151 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 5 bin 750 TL MTV ödeyecek.

Eğer Yeniden Değerleme Oranı değişmeseydi, en düşük MTV tutarı 2026 yılında 6 bin TL'yi aşacaktı.

Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 309 bin 151 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 10 bin 17 TL yıllık MTV ödeyecek.

Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 309 bin 151 bin TL ile 541 bin 579 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 11 bin 23 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 541 bin 579 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 12 bin 28 TL MTV ödeyecek.

Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 274 bin 415 TL olacak. Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor. REKLAM CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLDİ MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti. 2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti. 2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti. 2023'te de yüzde 122.93 olarak açıklanan Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 61.5'e düşürülmüştü.