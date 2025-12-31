Habertürk
        Son dakika: Artvin'de çığ düştü! | Son dakika haberleri

        Artvin'de çığ! 3 çoban için arama çalışması başlatıldı!

        Artvin'de Ardanuç ilçesi Zekeriya köyüne bağlı Aksu Yaylası'nda çığ meydana geldi. Küçükbaş sürüsüyle çığ altında kalan 3 çoban için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

        Giriş: 31.12.2025 - 13:00 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:41
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda çığ düştü. Küçükbaş sürüsüyle kar altında kaldığı belirtilen 3 çobana ulaşmak için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

        DHA'nın haberine göre Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası’nda saat 11.00 sıralarında çığ düştü.

        Bölgede küçükbaş sürülerini nakleden 3 çobanının çığ altında kaldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, iş makinelerinin karda kapalı yol güzergahında çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

        ARTVİN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan kişilere ulaşmak için AFAD koordinasyonunda ekiplerin seferber olduğunu belirterek, bölgede olumsuz hava şartlarının hakim olduğunu ifade etti.

