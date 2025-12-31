Habertürk
        Yeni yılda muayene katılım payı zamlanacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yeni yılda muayene katılım payı zamlanacak

        Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı devlete ait ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde yüzde 30, özel hastanelerde yüzde 20 oranında artırıldı. Zamlı katılım payı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

        Giriş: 31.12.2025 - 14:46 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:46
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, aile hekimliği gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunucularındaki hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı alınmayacak. İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında ayakta tedavide alınan katılım payı 20 TL’den 26 TL’ye çıkacak. Bu gruba Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bunlara bağlı semt poliklinikleri, bakanlığa bağlı üçüncü basamak hastaneler, diş hekimliği fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri, tıp fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri yer alıyor. Bu gruptaki hastanelerin tamamında ayakta tedavi kapsamında yapılacak hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı 26 TL olacak.

        İkinci ve üçüncü basamak özel hastanelerde alınan katılım payı ise 50 TL’den 60 TL’ye yükselecek.

        Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden hastanelere sevk edilerek yapılan muayenelerde katılım payı yüzde 50 indirimli alınıyor.

        Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için alınan katılım payı da 1 Ocak’tan itibaren zamlanacak. SGK tarafından karşılanan ilaçlar için emeklilerden yüzde 10, çalışanlardan yüzde 20 oranında katılım payı alınıyor. Ayrıca her bir reçete için 3 kutuya kadar reçetelerde 3 TL olan katılım payı 3,76 TL’ye, 3 kutuya ilave ilaçların her bir kutusu için 1 TL olan katılım payı da 1,25 TL’ye çıkacak.

        #SGK
        #muayene
        #katılım payı
