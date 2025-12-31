Yeni yılda muayene katılım payı zamlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, aile hekimliği gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunucularındaki hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı alınmayacak. İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında ayakta tedavide alınan katılım payı 20 TL’den 26 TL’ye çıkacak. Bu gruba Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bunlara bağlı semt poliklinikleri, bakanlığa bağlı üçüncü basamak hastaneler, diş hekimliği fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri, tıp fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri yer alıyor. Bu gruptaki hastanelerin tamamında ayakta tedavi kapsamında yapılacak hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı 26 TL olacak.

İkinci ve üçüncü basamak özel hastanelerde alınan katılım payı ise 50 TL’den 60 TL’ye yükselecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden hastanelere sevk edilerek yapılan muayenelerde katılım payı yüzde 50 indirimli alınıyor.