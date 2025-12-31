Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul DONACAĞIZ! AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı! Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!

        İstanbul, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava etkisinin altında. AKOM'dan yapılan uyarıda, İstanbul'da karla karışık yağmur beklenirken sıcaklıklar akşam ve gece saatlerinde 0'ın altına düşecek. İstanbul Valiliği de kar yağışının etkili olacağı 9 ilçeyi sıraladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yılbaşında karla karışık yağmur ve don riskine karşı uyarıda bulundu.

        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giren megakentte, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.

        Bugün itibarıyla kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre arasında esen sert rüzgarlar şehri etkisi altına alırken, gün içerisinde sıcaklıkların 6 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

        Sıcakların akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1 derecelere kadar gerileyeceği kentte, kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

        REKLAM

        Özellikle akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç, 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bekleniyor.

        Hava tahminlerini bildiren AKOM, gizli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        VALİLİK'TEN UYARI

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahvehaneci 'Hasımlarınız var bizi tehlikeye düşürüyorsunuz' diye uyarınca çıkan kavgada 2 arkadaş öldürüldü

        Adana'da kahvehanede Tolgahan Akyüz (25) ile arkadaşı Berdan Balsak'ın (22) öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen iş yeri sahibi Kafur U. (61) ile 10 şüpheli tutuklandı. Kafur U.'nun, Akyüz ile Balsak'a, "Hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok" dediği, kavganın bu nedenle çıktığı belirtildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?