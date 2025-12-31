Habertürk
        Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim iki katına çıkacak, 2026 yeni dönem olacak

        Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim iki katına çıkacak, 2026 yeni dönem olacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de günlük 10 milyon m3'e ulaşan doğal gaz üretimin Sakarya sahasında iki katına çıkarılacağını ve 2026'da yeni sondajlarla 8 milyon haneye gaz sağlanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31.12.2025 - 20:37 Güncelleme: 31.12.2025 - 22:45
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 7. nesil ultra derin deniz arama gemisi Çağrı Bey'in şubatta Somali'de yurt dışındaki ilk sondajını gerçekleştireceğini belirterek, "2026, bizim açımızdan petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönemi açtığımız yıl olacak." dedi.

        Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ne gelen Bayraktar, Yavuz Sondaj Gemisi'nde gazetecilere, yeni yıla ülkenin önemli ve milli projelerinde çalışanlarla girdiklerini söyledi.

        Bakan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı üretmekle alakalı yoğun çalışma içerisinde olduklarına değinerek, doğal gazın Türkiye, sanayi ve konutlar için önemini vurguladı.

        "4 MİLYON EVİN DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

        Bugün itibarıyla nüfusun yüzde 85'ine doğal gazın götürüldüğünü anlatan Bayraktar, "Bu kaynakları daha çok ithalatla karşılıyorduk ama özellikle 2020'de yaptığımız keşiften sonra Karadeniz'de kendi gazımızı 2023'ten beri üretmeye başladık. 2025, önemli yıldı bizim için çünkü ilk fazı tamamladık. Yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gazı artık günlük olarak üretir hale geldik. Bu, 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacını kendimizin karşılaması anlamına geliyor." diye konuştu.

        Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Filyos'ta son çalışmalarının yapıldığını bildiren Bayraktar, şöyle devam etti:

        "DOĞALGAZ ÜRETİMİNİ 8 MİLYON HANEYE ÇIKARACAĞIZ"

        "2026'nın üçüncü çeyreği itibarıyla Karadeniz Sakarya Sahası'nda üretimi 2 katına yani 4 milyonu 8 milyon haneye çıkaracak, onun ihtiyacını karşılayacak kadar gazı inşallah üretmeye başlayacak. 20 yıl boyunca aynı lokasyonda kalmak suretiyle bu gazı inşallah bütün vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. 2028'de Osman Gazi'nin bir ikizi daha gelecek, biraz daha kapasitesi büyük. 2028'de inşallah onunla da Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk 3 fazı tamamlamış olacağız. 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz."

        Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 5 bin çalışan sayısının mart ayında 7 bin 500'e çıkacağını duyurdu.

        "2 YENİ DERİN SONDAJ GEMİSİ GELDİ"

        Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerinin yoğun şekilde çalıştığını belirten Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yeni derin sondaj gemisinin geldiğinin müjdesini paylaştığını anımsattı.

        Bayraktar, gemilerin Mersin Taşucu'nda olduğunu ifade ederek, "Biri Çağrı Bey, diğeri Yıldırım adını aldı. Yıldırım, birkaç ay içerisinde inşallah Karadeniz'e gelecek. Çağrı Bey de 7. nesil ultra derin deniz arama gemisi, o da inşallah şubatta Somali'ye gidecek ve yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajımızı orada gerçekleştirmiş olacağız. 2026, bizim açımızdan petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönemi açtığımız yıl olacak. İnşallah yaptığımız çalışmalarla yeni müjdeleri de milletimizle paylaşmış olacağız." şeklinde konuştu.

        "KARADENİZ'DE 6 YENİ SONDAJ ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"

        Bayraktar, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de keşif amaçlı 6 yeni sondaj yapacaklarını, yeni müjdelerle milletin karşısına çıkmak istediklerini dile getirdi.

        Gabar'da çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildiren Bayraktar, 100'ün üzerinde kuyuda 3 bin 500 kişinin çalıştığını kaydetti.

        Bakan Bayraktar, gelecek yıl Diyarbakır'da kaya petrolünü üretmekle alakalı çalışmalarının olduğuna işaret ederek, "İnşallah milletimize hizmetimiz bu anlamda devam edecek ve ülkemizi enerjide bağımsız kılana kadar da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        KARADENİZ'DEKİ DRONE SALDIRILARI

        Canlı bağlantılarla sahadaki on binlerce enerji emekçisiyle yeni yıla gireceklerini söyleyen Bayraktar, "İnşallah vatandaşlarımıza enerji hizmetlerini, kaliteli, kesintisiz şekilde ve uygun fiyatlı olarak sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu vesileyle hem sizlerin hem de milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl ülkemizin çok daha ileri gittiği güzel yıl olur." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, bir gazetecinin Karadeniz'deki dron saldırılarına ilişkin ekstra tedbir alınıp alınmadığına ilişkin sorusuna, "Çok konvansiyonel gelişmeler bunlar. Alışık olmadık saldırı tipleri. Dolayısıyla bunlarla alakalı da ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Yani kritik enerji altyapılarının güvenliğiyle alakalı çok uzunca süredir çalışıyoruz. Gemilerimiz, boru hatlarımız, trafo merkezlerimiz, santrallerimiz, bunlarla ilgili ekstra tedbirler de almaya gayret ediyoruz." yanıtını verdi.

        Açıklamanın ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Bayraktar'a, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil de eşlik etti.

