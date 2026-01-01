New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Mamdani yemin etti

ABD'de Zohran Mamdani, New York'un seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak yeni yılın ilk saatlerinde Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

New York kentinde 1904 yılında inşa edilen Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda yeni yılın ilk saatlerinde Mamdani'nin yalnızca aile üyeleri ve yakın çevresinin katıldığı özel tören düzenlendi.

Halihazırda kullanılmayan istasyondaki töreni New York Başsavcısı Letitia James yönetti.

Törende Mamdani, New York şehrinin seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

İstasyonun merdivenlerinde katılımcılara hitap eden Mamdani, "Bu, gerçekten de ömür boyu sürecek bir onur ve ayrıcalık. Görevimize başlarken yarın herkesi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

REKLAM

Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda düzenlenen törenin taşıdığı manaya dikkati çeken Mamdani, "Bu, toplu taşımanın şehrimizin canlılığı, sağlığı ve mirası için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır." dedi.

HALKA AÇIK YEMİN TÖRENİ DE YAPILACAK

Mamdani’nin halka açık yemin töreni de öğle saatlerinde New York Belediyesinin merdivenlerinde gerçekleştirilecek.