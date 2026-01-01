Habertürk
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz bir eğilim"

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yayınlanan yeni yıl mesajında, Çin ile Tayvan'ın yeniden birleşmesinin "durdurulamaz bir eğilim" olduğunu dile getirdi. Şi Cinping, "Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayan halklar sudan daha kalın kan bağıyla bağlıdır." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 00:13 Güncelleme: 01.01.2026 - 00:44
        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin halkına 2026'da ekonomik büyüme ve teknolojik gelişimi sürdürme mesajı verdi.

        Devlet Başkanı Şi, devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülü yeni yıl mesajında, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine güçlü bir başlangıç yapma çağrısında bulundu.

        2025'in 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın tamamlandığı yıl olduğunu hatırlatan Şi, Çin'in planın hedeflerine ulaştığını ve modernleşme yolunda somut ilerlemeler kaydettiğini, gelecek 5 yılda da ekonomik büyümeyi ve teknolojik gelişimi sürdürmenin önemini vurguladı.

        Şi, "Ekonomik gücümüz, bilimsel ve teknolojik yeterliliğimiz, savunma kabiliyetlerimiz ve birleşik ulusal gücümüz daha yüksek bir seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

        Çin'in inovasyon kapasitesi en hızlı gelişen ekonomilerden biri haline geldiğine dikkati çeken Şi, yapay zeka, çip üretimi, uzay ve havacılık ile askeri teknolojilerdeki ilerlemelere işaret etti.

        Şi, Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 5 olarak belirlenen büyüme hedefini yakalayacağını, gayrısafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 140 trilyon yuana (yaklaşık 20 trilyon dolar) ulaşacağını öngördüklerini kaydetti.

        Tayvan, Hong Kong, Makau

        Çin ile egemenlik ihtilafı yaşadıkları Tayvan'ın yeniden birleşmesinin "durdurulamaz bir eğilim" olduğunu dile getiren Şi, "Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayan halklar sudan daha kalın kan bağıyla bağlıdır." şeklinde konuştu.

        Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde "tek ülke, iki sistem" anlayışını ödünsüz uygulaması çağrısı yapan Şi, bu bölgelerin ülkenin genel kalkınmasına daha iyi entegre edilerek uzun dönemli refah ve istikrarının koruması gerektiğini vurguladı.

        Çin dünyaya açılmayı sürdürüyor

        Şi, Çin'in 2025 yılında dünyaya açılmayı sürdürdüğünü, iklim değişikliğine daha iyi yanıt vermek için yeni "Ulusal Belirlenmiş Katkılar" taahhütlerini açıkladığını, Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık Girişimleri'nin yanında daha eşit ve adil bir küresel yönetim için Küresel Yönetim Girişimi'ni ortaya koyduğunu belirtti.

        Dünyanın yeni bir eş zamanlı çalkantı ve dönüşüm dönemine girdiğine işaret eden Şi, "Çin daima tarihin doğru tarafında duracak, dünya barışı ve kalkınması için tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        #çin
        #Tayvan
