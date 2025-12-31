Habertürk
        Beşiktaş'ta ayrılık yakın: David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!

        Beşiktaş'ta ayrılık yakın: David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!

        Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği David Jurasek, ülkesi Çekya'dan eski takımı Slavia Prag ile görüşmelerde bulunuyor.

        Giriş: 31.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:12
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        Beşiktaş, yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı David Jurasek ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

        Siyah-beyazlılar, beklentilerin altında kalan Çekyalı sol bek ile ayrılık için görüşmelere başladı. David Jurasek, ülkesi Çekya'dan eski takımı Slavia Prag ile görüşmelerde bulunuyor.

        Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan David Jurasek gol ya da asist katkısında bulunamadı.

