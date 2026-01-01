Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.261,52 %0,37
        DOLAR 42,9562 %0,00
        EURO 50,5515 %0,07
        GRAM ALTIN 5.966,21 %0,22
        FAİZ 37,22 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 98,94 %0,85
        BITCOIN 87.686,00 %0,04
        GBP/TRY 57,9959 %0,13
        EUR/USD 1,1745 %-0,01
        BRENT 60,85 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 9.754,75 %0,22
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Balık üretiminde geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı: 1 milyon 20 bin tonu buldu - Alışveriş Haberleri

        Balık üretiminde geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kota sisteminin üretim planlaması kapsamında çok etkili olduğunu belirterek, "2025'te Türkiye'de balık üretimi 1 milyon 20 bin tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yani bu hakikaten çok büyük, devasa bir rakam" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 12:47 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye balık üretiminde rekor kırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sarıyerde balıkçılarla buluşan ve burada onların sorun ve taleplerini dinleyen Yumaklı, burada su ürünlerinin yılı nasıl geçirdiğine dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Yumaklı, 2025'in son gününde balıkçılarla beraber olduklarını, her zaman olduğu gibi sektörün de sorunlarını bizzat balıkçı reislerin kendi ağızlarından dinlediklerini söyledi.

        Zaman zaman balıkçılarla bu şekilde bir araya geldiklerini kaydeden Yumaklı, bugün de kendilerine aktardıkları konuların bir kısmının önceden gelen konular olduğunu ve bunları da çözmek için gayret sarf edeceklerini bildirdi.

        "BALIKÇILIKTA, İHRACATTA 2 MİLYAR DOLAR SINIRINA ULAŞTIK"

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bu sektörün Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Yumaklı, "2 milyar dolar sınırına ulaştık ihracatta, bu son derece kıymetli. Yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin balıkçılarına da yetiştiricilerine de bu yakışırdı. 2025'te bir değerlendirme yapacak olursak tabii iklim değişikliğinin etkisi bütün sektörlerde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de işte denizlerin sıcaklıkları, balıkların göç yollarının değişmesi ve benzeri gibi konularla onlar açısından da kimi zaman zor, kimi zaman kolay geçti ama netice itibarıyla kazasız belasız bu yılı atlatmış olduk." diye konuştu.

        Yapılan bütün düzenlemeleri balıkçılarla konuşarak yaptıklarını vurgulayan Yumaklı, özellikle kota sisteminin üretim planlaması kapsamında çok etkili olduğuna işaret etti.

        Yumaklı, balıkçılarla buluşmalarında sistemin sonuçlarını ve düzeltilmesi gereken yönleri varsa onları da konuşmuş olduklarını aktararak, "2025te Türkiye'de balık üretimi 1 milyon 20 bin tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yani bu hakikaten çok büyük, devasa bir rakam. Tabii TÜİK tarafından sanırım haziran ayında tam kesin rakamlar açıklanacak ama bizim kayıtlarımıza göre bu. Bunun yaklaşık 400 bin tonu avcılık, 600 bin tonu yetiştiricilikten gerçekleşmiş oldu." şeklinde konuştu.

        Koruma-kullanma dengesinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Yumaklı, hem avcılara, balıkçı reislere hem de yetiştiricilere bu koruma-kullanma dengesine uydukları için teşekkür ettiğini söyledi.

        "HEM AVCILIK HEM YETİŞTİRİCİLİK ANLAMINDA ÜRETİMİMİZİN REKOR KIRDIĞI BİR YIL OLDU"

        Yumaklı, balıkçılık sektörünü geliştirmenin yolunun üretimi artırmak olduğunu belirterek, üretim arttıkça, sektördeki insanlar para kazandıkça, halkın çok sevdiği ürün sofralara gittikçe sektörün de gelişeceğini vurguladı.

        Koruma-kullanma dengesinin bu anlamda herkesin özellikle üzerinde durduğu bir husus olacağını dile getiren Yumaklı, 2025te hamsi üretiminin beklentilerinin üzerine çıkarak 245 bin ton olduğunu bildirdi.

        Yumaklı, "2025 yılı balıkçılarımızın Türkiye ekonomisine yine çok önemli katkıda bulunduğu bir yıl oldu. Hem avcılık hem yetiştiricilik anlamında üretimimizin rekor kırdığı bir yıl olmuş oldu. 2026nın da aynı şekilde devam etmesi için biz sektörle uyumlu ve beraber çalışmamıza devam edeceğiz. Buradan tekraren bu sektörde kimler varsa bütün paydaşlarımıza hayırlı, bereketli, kazasız belasız, huzurlu bir 2026 yılı diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hayvanat bahçesinden kaçan maymuna balkonunda muz verdi

        GİRESUN'da hayvanat bahçesinden kaçan maymun, Veysel Aksu'nun evinin bahçesine geldi. Aksu'nun maymuna muz ve bisküvi ikram ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Belediye ekiplerinin yakaladığı maymun, hayvanat bahçesine geri götürüldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp!
        Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp!
        Trump'ın yeni yıl karar "dünyada barış"
        Trump'ın yeni yıl karar "dünyada barış"
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri