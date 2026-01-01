Habertürk
Habertürk
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar Beyaz örtü nerelerde bekleniyor | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?

        Yurt genelinde İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini hissettirirken AKOM'dan, İstanbul için kar uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırması, Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken, sıcaklıkların -1 ilâ 3 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının akşam saatlerinden (18.00) itibaren etkisini kaybedeceği, ancak buzlanma ve don hadiselerinin cuma günü sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği öngörülmektedir" denildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de, "Kar yağışı Kuzey Anadolu Otoyolu'nu beyazlatmaya geliyor, hava buz yollar riskli. Bu yolda batıdan doğuya kar nedeniyle ulaşım aksar, gelecek 2 ila 4 saat acil durumlar dışında çıkmamak iyi olur" dedi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 07:53 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:11
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırması, Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken, sıcaklıkların -1 ilâ 3 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

        CUMA SABAHI İÇİN BUZLANMA UYARISI

        Kar yağışının akşam saatlerinden (18.00) itibaren etkisini kaybedeceği, ancak buzlanma ve don hadiselerinin cuma günü sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği öngörülmektedir" denildi.

        ÖZTEL: LAPA LAPA KAR YAĞABİLİR

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kar geliyor. Gelecek saatlerde Boğaziçi çevresi dahil şehirde pek çok ilçede lapa lapa yağabilir. Araç üstlerinden sıyırmak sureti ile kar topu dahi oynanabilir. Meteoroloji yeni yılda da hizmetinizde.

        "ACİL DURUM DIŞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN"

        Kar yağışı Kuzey Anadolu Otoyolu’nu beyazlatmaya geliyor, hava buz yollar riskli. Bu yolda batıdan doğuya kar nedeniyle ulaşım aksar, gelecek 2 ila 4 saat acil durumlar dışında çıkmamak iyi olur" dedi.

        YURTTA HAVA DURUMU

        Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ KAR BEKLENEN KENTLERİMİZ

        Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

        İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Marmara, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: -3, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

        İSTANBUL: 3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İZMİR: 6, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KOCAELİ: 2, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ÇANAKKALE: 4, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 2, Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: -4, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

        DENİZLİ: 3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

        MUĞLA: 4, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 13, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ANTALYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        HATAY: 8, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ISPARTA: 1, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

        ESKİŞEHİR: -4, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

        KAYSERİ: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KONYA: 0, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

        BOLU: -4, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        DÜZCE: 0, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        ZONGULDAK: 1, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        AMASYA: 0, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

        SİNOP: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TRABZON: 4, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

        RİZE: 4, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

        ERZURUM: -2, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KARS: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 0, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        VAN: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 3, Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

        BATMAN: 3, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        GAZİANTEP: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MARDİN: 1, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak Gazze yürüyüşü çağrısı

        Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "1 Ocak sabahı 08.30'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" için Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

        #hava durumu
