ABD Başkanı Trump yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi
Florida'da yeni yılı karşılayan ABD Başkanı Trump, yeni yıl için verdiği kararın "dünyada barış" olduğunu söyledi
Giriş: 01.01.2026 - 12:33 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:33
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 için yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi.
Trump, yeni yılı Florida'da karşıladı.
Eşi Melania Trump ile salona girdiği esnada bir gazeteci Trump'a "Yeni yıl için verdiğiniz bir karar var mı?" sorusunu yöneltti.
Trump ise bu soruya, "Evet var. Barış. Dünyada barış." yanıtını verdi.
Trump'a etkinlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da eşlik etti
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ