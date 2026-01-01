Habertürk
Habertürk
        ABD Başkanı Trump yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi

        Florida'da yeni yılı karşılayan ABD Başkanı Trump, yeni yıl için verdiği kararın "dünyada barış" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 12:33 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:33
        Trump'ın yeni yıl karar "dünyada barış"
        ABD Başkanı Donald Trump, 2026 için yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi.

        Trump, yeni yılı Florida'da karşıladı.

        Eşi Melania Trump ile salona girdiği esnada bir gazeteci Trump'a "Yeni yıl için verdiğiniz bir karar var mı?" sorusunu yöneltti.

        Trump ise bu soruya, "Evet var. Barış. Dünyada barış." yanıtını verdi.

        Trump'a etkinlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da eşlik etti

