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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - Para Haberleri

        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 47.5'e çekti. Böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirim kararı alınmış oldu. Karar metninde öncü verilerin aralık ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüşe işaret ettiği belirtildi. Maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:24
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        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
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        Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 47.5'e düşürdü

        Merkez Bankası Haziran 2023-Mart 2024 arasında toplamda 41.5 puanlık artırıma gitmişti. Son olarak mart ayında 500 baz puanlık artırım kararı alarak politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından 8 toplantı üst üste faizi sabit bırakmıştı.

        Bugünden önce son faiz indirim kararı ise Şubat 2023'te alınmıştı.

        PPK faiz indiriminin yanında bugün gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine de karar verdi.

        "ÖNCÜ VERİLER ARALIKTA DÜŞÜŞE İŞARET EDİYOR"

        PPK karar metninde enflasyonun ana eğiliminin kasım ayında yataya yakın seyrettiği belirtilerek "Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

        Karar metninde bunun yanında para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmekte olduğu ifade edildi. Maliye politikasının artan eşgüdümünün de dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

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