Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 47.5'e düşürdü

Merkez Bankası Haziran 2023-Mart 2024 arasında toplamda 41.5 puanlık artırıma gitmişti. Son olarak mart ayında 500 baz puanlık artırım kararı alarak politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından 8 toplantı üst üste faizi sabit bırakmıştı.

Bugünden önce son faiz indirim kararı ise Şubat 2023'te alınmıştı. PPK faiz indiriminin yanında bugün gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine de karar verdi. "ÖNCÜ VERİLER ARALIKTA DÜŞÜŞE İŞARET EDİYOR" PPK karar metninde enflasyonun ana eğiliminin kasım ayında yataya yakın seyrettiği belirtilerek "Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.