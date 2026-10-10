İstanbul Havalimanı'nda çikolataya gizlenen uyuşturucu sevkiyatı polis tarafından engellendi

İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı İran uyruklu iki yolcunun valizlerinden çikolatayla kaplanmış uyuşturucu madde çıktı.

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında havalimanında risk analizi ve profil çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında İran'dan uçakla İstanbul'a gelen iki yolcunun şüpheli hareketleri polis ekiplerinin dikkatini çekti.

HAVALİMANINDA AYRI HAREKET ETTİLER

Polis ekipleri tarafından takibe alınan İran uyruklu E.A. (34) ve D.K'nin (25), dikkat çekmemek amacıyla havalimanı içerisinde ayrı ayrı hareket ettikleri belirlendi. Şüpheliler, taksiye binerek havalimanından ayrılmak üzereyken polis ekiplerince durduruldu. Kontrol noktasına götürülen iki şüphelinin valizlerinde yapılan aramalarda, kıyafetlerin arasına gizlenmiş çikolata görünümlü paketler bulundu.

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ÇİKOLATA DEĞİL, UYUŞTURUCU ÇIKTI

Dışarıdan bakıldığında orijinal çikolata paketlerinden ayırt edilemeyen ambalajları inceleyen ekipler, paketlerin içerisinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Valizlerde yapılan aramalarda toplam 1 kilo 222 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan biri kadın, diğeri erkek iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.