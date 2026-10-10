Eski hakemler Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart yorumu!

SANCHEZ'İN POZİSYONUNDA SARI KART DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: "Bariz gol şansının kriterleri malum: Kaleye olan mesafe, atağın genel olarak yönü, topun kontrolü, kontrol olasılığı, savunma ve hücum oyuncularının konumu ve sayısı.

Şimdi burada bir kere mesafe çok uzak. Kaleye mesafe 60 metre. Burada değişik değişik hücum atraksiyonları olabilir. Faul olsun, hemen kademedeki oyuncu kaleciye doğru pas yapacak. Hemen olayın içinde bir oyuncu var. Benim için bir bariz gol şansı söz konusu değil çünkü kaleye olan mesafe çok uzak.

Davinson Sanchez'in şu sağ kramponu, boşluğa geliyor ve yerdeki ayağı rakibin bileğini süpürüyor, bozuyor, kontrolsüzlük yapıyor. Eğer rakibi durdurmak için gelen bu sağ kramponun tabanı rakibe temas etse tereddütsüz kırmızı kart olur. Benim için bu pozisyon sarı kart yeterli. Bariz gol şansı yok ve faul; kontrolsüz faul."

Alex Taşçıoğlu: "Kesinlikle faul. Biraz önceki açıdan anlattığı gibi ayak gelmiş olsa, oradaki tabanı Kasımpaşalı Ali Yavuz'a gelmiş olsa kartın rengini farklı konuşabilirdik ama burada Davinson'un diziyle Ali Yavuz'un dizine yapmış olduğu bir kontrolsüz müdahale var. Oradaki sarı kart kararı doğru.

Bariz gol şansı kriterlerinden de kaleye olan mesafesi... Şimdi Ali Yavuz burada topu atmış olsa ve o hızla devam edecek olmuş olsa belki tartışabiliriz orada ama yine burada hemen önüne düşen ve arkasından da gelen Torreira var. Bundan dolayı ben bariz gol şansı olduğunu düşünmüyorum. Kontrolsüz müdahaleden dolayı sarı kart kararı benim için de yeterli."

Seçim Demirel: "Çok kontrolsüz bir hareket. Sarı kart. Kırmızı kart olmaz çünkü bariz gol şansı kriterleri oluşmamış."