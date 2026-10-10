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        Haberler Magazin Sefo: Arkadaşım gözükmek istemiyor

        Sefo: Arkadaşım gözükmek istemiyor

        Ünlü rapçi Sefo, bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Kameraları fark edince ceketle yüzünü kapatan arkadaşının paniği, Sefo'yu gülme krizine soktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sefo, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de otomobiliyle seyir halindeyken objektiflere takıldı.

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        Ünlü şarkıcı, yanında bulunan kız arkadaşının kameraları fark etmesiyle zor anlar yaşadı.

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        Sefo’nun yanında oturan arkadaşı, basın mensuplarını görünce tanınmamak için başını siyah bir ceketle kapatıp saklandı. Muhabirlerin "Yeni bir aşk mı?” soruları üzerine kahkahalara boğulan Sefo, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba" diyerek, durumu geçiştirmeye çalıştı.

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        Muhabirlerin "Hanımefendi bir yüzünüzü görseydik" ricalarına rağmen Sefo’nun arkadaşı yüzünü açmamakta kararlı davrandı. Sefo ise muhabirlere "İyi akşamlar" diyerek, oradan uzaklaştı.

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        #Sefo
        #Arnavutköy
        #şarkıcı
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