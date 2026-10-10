İstanbul'da, ilçe belediyelerine yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, belediye meclislerindeki üye sayılarının değişmesinin ardından bugün saat: 10.00'da Ataşehir'de, saat: 14.00 ise Eyüpsultan ilçe belediyesinde üyeler, belediye başkan vekillerini belirlemek için sandığa gidecek.

MECLİSLERİN ARİTMETİĞİNDE SON DURUM

Ataşehir Belediyesinde, 6 CHP belediye meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18 oldu.

CHP'nin ise 17 üyesi var ancak 14 belediye meclisi üyesi seçimde oy kullanabilecek. Belediye meclisinde CHP'den ayrılan 3 de bağımsız üye bulunuyor. Ataşehir'deki başkan vekilliği seçiminde bağımsız üyelerin oylarının belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan Eyüpsultan'da ise CHP'nin 23, AK Parti'nin 11 ve MHP'nin 3 belediye meclis üyesi bulunuyor.

ATAŞEHİR'DE GÜNEŞ TUTUKLANMIŞTI

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Rüşvet Almak" suçlamalarıyla tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığının 6 Ekim tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

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EYÜPSULTAN'DA ÖZMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Rüşvet Alma" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma" suçlamalarıyla tutuklandı. Özmen, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı.