'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı. 'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 5.55 izlenme oranı, 16.49 izlenme payı, AB’de 5.26 izlenme oranı, 16.97 izlenme payı, Total grubunda ise 4.73 izlenme oranı, 14.45 izlenme payı aldı. Sürükleyici bölüme; holdingin ardından köşkü de Asil ve Asude’ye kaptıran Abdullah’ın çöküşü ile Ömer, Kıvılcım ve Lider cephesinde yaşanan gerilim damga vurdu.

142'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Ömer’in otelinde gerçekleşen düğünde konukların gıda zehirlenmesi yaşaması, Lider ve Ömer’i karşı karşıya getirdi. Kıvılcım’ın da rahatsızlandığı olay sonrası Lider, Kıvılcım’ın programına yeniden konuk olarak kendisinden özür dilemek istedi. Kıvılcım ve Lider’in her geçen gün ilerleyen samimiyetine şahit olan Ömer’in kıskançlığı ise Hilal ile olan ilişkisine olumsuz yansıdı.

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Ömer, Kıvılcım ve Lider’i bir arada görünce kıskançlıktan delirdi;

Şirketin iflas etmesi ile köşkte soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Fatih ve Abdullah arasında tırmanan gerginlik kırılma noktasına geldi. Bu duruma dayanamayan Fatih; Başak ve kızı Cemre ile köşkü terk etti. Başak’ın isteğiyle Tuncay’ın evine yerleşen Fatih; Tuncay’dan gelen sürpriz teklifle iş hayatında yeni bir sayfa açtı.

Fatih ve Başak evden ayrıldı;

Bölümün en çarpıcı gelişmesi ise final sahnesinde yaşandı. Abdullah’ın bankadaki borçları nedeniyle satışa çıkan köşkü, Asude ve Asil’in satın aldığı ortaya çıktı. Ömer’in de yer aldığı akşam yemeğinde Ünal ailesinin karşısına dikilen Asude ve Asil, köşkün artık kendilerine ait olduğunu açıkladı. Asil, Abdullah’a evi boşaltması için üç ay süre tanıdı. Üst üste aldığı ağır darbelerle sarsılan Abdullah ve tüm ailenin yaşadığı şok ile dizide yaşanacaklar merak konusu oldu.

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İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

ÜNALLARIN KÖŞKÜNDE EŞYALAR TOPLANIYOR

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Abdullah ve Ömer arasında gerilim yaşanırken, Ünalların köşkü kaybettiğini duyan Kıvılcım üzüntüsünü dile getiriyor. Salkım’ın köşkte eşyaları toplamaya başlaması ile Abdullah’ın dikkat çeken gözyaşları duygusal anlara sahne oluyor. Bebeğini kucağına almak isteyen Başak’ın amansız hastalığının ilerlemesi ise yeni bölümde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin 143'üncü bölüm tanıtımı;

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Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!