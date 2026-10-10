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        Haberler Gündem MHP lideri Bahçeli'den fon soruşturması mesajı: Herkesi suçlamak yanlış

        MHP lideri Bahçeli'den fon soruşturması mesajı: Herkesi suçlamak yanlış

        MHP lideri Devlet Bahçeli fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Fon soruşturması hakkında Bahçeli, "Suçlarken dikkatli olmalıyız. Suç varsa gereği yapılmalıdır" dedi. Terörsüz Türkiye süreci hakkında ise "Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek doğru değildir. Herkese sorumluluğu vermek lazımdır. Barış sürecinde İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        "Herkesi suçlamak yanlış"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

        MHP lideri Devlet Bahçeli, fon soruşturması hakkında "Hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan herkesi suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Biraz sabırlı olmalarında fayda vardır. Bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir. İftira, yalan ve dolana fırsat tanır. Devletimize, yargımıza, değerli araştırmacı arkadaşlarımıza, TBMM üyeleri olmak üzere her türlü araştırmaları yapanları suçlamak, bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülesi insandır. Suçlarken dikkatli olmalıyız. Suç varsa gereği yapılmalıdır. Televizyonlarda konuşmacılar, bir iki konuya Türkiye'yi kilitlemeleri doğru değildir. Meclis ve yargı faaliyettedir" dedi.

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        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, "Çok sağlıklı yürümekte. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Artık devlet politikası haline dönmüştür. Yürütme, yasama, yargıyı dikkate alarak çalışmalar sürüyor. Türkiye'yi kışkırtacak, çatışmaya sürükleyecek davanışlardan uzak durmak gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek doğru değildir. Herkese sorumluluğu vermek lazımdır. Barış sürecinde İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok önemli bir kararlılık içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye terörden arınmış, bölgede lider konuma gelmiş, barış ve huzur içinde yaşayacak duruma gelmiş şekilde gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir. Sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur" diye konuştu.

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        #Terörsüz Türkiye
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