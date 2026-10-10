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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler

        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler

        İstanbul Maltepe'de, 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kardeşler 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan ile 20 yaşındaki Zeynep İnan, Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler

        İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın alt 3 katı, çöktü.

        5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3’ü çocuk 10 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

        İKİ KARDEŞİN CENAZESİ CAMİYE GETİRİLDİ

        Çöken binada hayatını kaybeden kardeşler Ahmet Muhammed İnan (22) ile Zeynep İnan’ın (20) cenazeleri, Maltepe Mimar Sinan Camii’ne getirildi.

        SANCAKTEPE'DE YAN YANA DEFNEDİLDİLER

        Cenaze namazına İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut da katıldı.

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        İki kardeş, öğle namazının ardından Maltepe Müftüsü Hasan Küçük’ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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