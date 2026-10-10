En çok araç üreten ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı?
Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verileri, dünya genelinde en fazla motorlu araç üreten ülkeleri ortaya koydu. Çin 34,5 milyon adedi aşan üretimiyle ilk sırada yer alırken, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...
Giriş: 10 Ekim 2026 - 14:08 Güncelleme:
1
20. POLONYA
628 bin 276 adet
2
19. MALEZYA
747 bin 780 adet
3
18. BİRLEŞİK KRALLIK
764 bin 715 adet
4
17. RUSYA
853 bin 897 adet
5
16. SLOVAKYA
1 milyon 70 bin adet
6
15. ENDONEZYA
1 milyon 147 bin adet
7
14. KANADA
1 milyon 237 bin adet
8
13. TÜRKİYE
1 milyon 419 bin adet
9
12. ÇEKYA
1 milyon 452 bin adet
10
11. TAYLAND
1 milyon 455 bin adet
11
10. FRANSA
1 milyon 463 bin adet
12
9. İSPANYA
2 milyon 274 bin adet
13
8. BREZİLYA
2 milyon 644 bin adet
14
7. MEKSİKA
4 milyon 92 bin adet
15
6. GÜNEY KORE
4 milyon 102 bin adet
16
5. ALMANYA
4 milyon 148 bin
17
4. HİNDİSTAN
6 milyon 490 bin adet
18
3. JAPONYA
8 milyon 410 bin adet