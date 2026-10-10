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        Haberler Ekonomi Otomobil En çok araç üreten ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı?

        En çok araç üreten ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı?

        Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verileri, dünya genelinde en fazla motorlu araç üreten ülkeleri ortaya koydu. Çin 34,5 milyon adedi aşan üretimiyle ilk sırada yer alırken, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        1

        20. POLONYA

        628 bin 276 adet

        2

        19. MALEZYA

        747 bin 780 adet

        3

        18. BİRLEŞİK KRALLIK

        764 bin 715 adet

        4

        17. RUSYA

        853 bin 897 adet

        5

        16. SLOVAKYA

        1 milyon 70 bin adet

        6

        15. ENDONEZYA

        1 milyon 147 bin adet

        7

        14. KANADA

        1 milyon 237 bin adet

        8

        13. TÜRKİYE

        1 milyon 419 bin adet

        9

        12. ÇEKYA

        1 milyon 452 bin adet

        10

        11. TAYLAND

        1 milyon 455 bin adet

        11

        10. FRANSA

        1 milyon 463 bin adet

        12

        9. İSPANYA

        2 milyon 274 bin adet

        13

        8. BREZİLYA

        2 milyon 644 bin adet

        14

        7. MEKSİKA

        4 milyon 92 bin adet

        15

        6. GÜNEY KORE

        4 milyon 102 bin adet

        16

        5. ALMANYA

        4 milyon 148 bin

        17

        4. HİNDİSTAN

        6 milyon 490 bin adet

        18

        3. JAPONYA

        8 milyon 410 bin adet

        19

        2. ABD

        10 milyon 243 bin adet

        20

        1. ÇİN

        34 milyon 530 bin adet

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