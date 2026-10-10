Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Arsin ilçesinde Gülşah Oktay (33) ile Aydın Yediparmak (51), 6 Temmuz 2025 tarihinde dünya evine girdi. 30 Temmuz 2026'da bir çocukları dünyaya gelen çift, 18 Eylül 2026'da boşandı. Genç kadın, annesinin evine yerleşti.

GÜLŞAH, ESKİ EŞİNİ YARI BAYGIN BULDU

Boşandıktan 4 gün sonra Aydın Yediparmak'ın ilk evliliğinden olan ve şehir dışında yaşayan oğlu, Gülşah Oktay arayarak babasından haber alamadığı söyledi. Bunun üzerine annesinin evinden çıkarak eski eşinin evine giden ve kapıyı açan Gülşah Oktay, eski eşini yarı baygın halde buldu.

İNTİHARDAN HAYATA DÖNDÜRDÜ

Gülşah Oktay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İlaç içtiği ortaya çıkan Aydın Yediparmak, kaldırıldığı hastanede hayata döndürüldü.

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İÇTİĞİ İLAÇLARIN BOŞ KUTULARI ÇÖPTEN ÇIKTI

Yeniden yaşama dönen Aydın Yediparmak, polise verdiği ifadesinde maddi sıkıntılar çektiği için 4 tablet ilaç içtiği söyledi. Eski eşi Gülşah Oktay'ın ilaç tabletlerinin boş kutularını çöpte bulduğunu belirten Aydın Yediparmak, baygın olduğu için telefonunu ve kapı zilinin sesini duymadığı anlattı. Aydın Yediparmak ifadesinde kimseden şikayetçi olmadığı belirtti.

BORSADA PARA BATIRDI İDDİASI

4 gün önce Gülşah Oktay, eski eşinin aracına bindi. Emekli uzman çavuş Aydın Yediparmak aracına aldığı eski eşi ile bir süre gezdikten sonra Yeşilce Mahallesindeki evinin önüne geldi. Bu sırada eski eşinin altınlarını bozdurarak borç ödeyen ve borsada para batırdığı iddia edilen Aydın Yediparmak ile Gülşah Oktay arasında tartışma çıktı.

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ARAÇTAN İNDİ SİLAHLA KOVALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Yediparmak ruhsatlı silahını çekerek, Gülşah Oktay'a ateş etti. Araçtan inen genç kadın kaçmaya başladı. Peşini bırakmayan Yediparmak araçtan inerek kadını silahla kovaladı.

ESKİ EŞİNE SOKAKTA KURŞUN YAĞDIRDI

Aydın Yediparmak, 20 metre kovaladığı kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Gülşah Oktay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan silahı genç kadının yanına atarak, olay yerinden kaçtı ve evine girdi. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından evinde gözaltına alındı.

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"EŞİMLE ANLAŞMALI BOŞANDIK"

İfadesinde borçları olduğu için Gülşah Oktay ile anlaşmalı boşandığını belirten Aydın Yediparmak, ilk evliliğinden üç çocuğu olduğunu, Gülşah Oktay'dan ise bir çocuğunu olduğu söyledi.

"BORSADA PARA BATIRDIM"

Borsada para batırdığını belirten Aydın Yediparmak, "Maddi sıkıntılarım nedeni borsadır. 1.5 milyon Lira borcum var. İcralık oldum. Eşimin üzerinde taşınmaz olduğu için icradan kurtulmak amacıyla boşandık. Boşandıktan sonra Gülşah annesi ile yaşıyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle tartışmalar oluyordu. Bana verdiği borç parayı istiyordu. Olay günü benden önceki eşinden olan çocuğunun bisikletini yaptırdım.

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GÜLŞAH'A NASIL KIYDIĞINI ANLATTI

Bana yeni doğan çocuğumun mamasının bittiği yönünde mesaj attı. Kendisinin kimlik yenileyeceğini ve fotoğrafçıda olduğunu belirtti. Çocuğa da kimlik çıkacaktı. Giderken gül aldım ve koltuğun üstüne koydum. İşlemleri hallettik ve evimin önüne geldik. Şarjı bitiği için şarj aletini evden aldım. Gülşah bana verdiği borcu sordu. Sonra bana 'hırsız' dedi. Ailemi suçladı. Bunu yediremedim. Ben de silahımı çekerek ateşledim. Silaha engel olmaya çalıştı. Araçtan indi ve ayağını tutarak yürüyordu. Kendisine yetiştim ve silahı ateşledim. Yere düşünce silahı bıraktım ve eve çıktım. Olay anlık gelişti. Pişmanım" dedi. Sorguda öldürdüğü eşinin kendisini kurtardığı günü de anlattı.

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CİNAYET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

2022 yılında emekli olan ve hakkında 4 suç kaydı bulunduğu ileri sürülen Aydın Yediparmak, çıkarıldığı mahkemede "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.