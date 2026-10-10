Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!

        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!

        Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, ruh sağlığı problemlerinin zamanında ele alınmadığında kartopu etkisi yaratarak büyüdüğünü belirterek, destek almaktan çekinilmemesi gerektiği konusunda uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 09:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!

        Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Ruh sağlığı en az beden sağlığı kadar önemli. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de sağlığı bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik durumu olarak tanımlıyor. Ruh sağlığı konusunda toplumsal farkındalığın giderek arttığını belirten Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, ruh sağlığı sorunlarının erken fark edilmesinin ve zamanında profesyonel destek almanın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

        DSÖ ve The Lancet verilerine atıfta bulunan Demirsoy, küresel ölçekte milyarlarca insanın ruh sağlığı problemi yaşadığına dikkat çekerek, depresyon ve psikiyatrik ilaç kullanımındaki istatistiksel artışın toplumun psikolojik desteğe olan ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı.

        "İNSANLAR ARTIK KENDİNİ TANIMAK İÇİN BAŞVURUYOR"

        Demirsoy, ruh sağlığının önemine dair farkındalığın giderek arttığını kaydederek, artık sadece ruh sağlığında belirgin bir sıkıntı olduğunda değil; kişisel gelişim, farkındalık kazanma ve kendini daha iyi tanıma amacıyla da uzmanlara başvurulduğunu söyledi.

        REKLAM

        EN YAYGIN SORUNLAR: KAYGI VE DEPRESYON

        Toplumda en sık karşılaşılan ruhsal rahatsızlıkların başında kaygı ve depresyonun geldiğini, ayrıca ilişki sorunlarının da sıklıkla yaşandığını belirten bu problemlerin hastalık boyutunda olmasa bile zamanında ele alınmadığında kartopu etkisi yaratarak majör depresyon ve kaygı bozukluğu gibi daha ağır tablolara dönüşebileceği konusunda uyardı.

        REKLAM

        "ETİKETLENME KORKUSU YARDIM ALMAYI ENGELLENİYOR"

        Demirsoy, toplumda psikolojik destek alımına yönelik yanlış inanışlara da değindi.

        Psikolojik destek arayışına girmek, psikolojik yardım istemek için ille de büyük sorunlar olması gerekmediğini söyleyen Demirsoy, "Toplumda genelde 'kendiliğinden geçer, senin elinde, kafana takma' gibi söylemlerle çok karşılaşılıyor. Bir psikologa ya da psikiyatriste başvurma bazen etiketlenme korkusu yaratabiliyor. İnsanlar zayıf kişi etiketi, hasta kişi etiketinden çekinerek yardım aramaktan kaçabiliyor" dedi.

        Kişinin kendi başa çıkma kaynaklarının üzerinde bir sıkıntı yaşadığını fark etmesinin önemli bir alarm sinyali olduğunu belirten Demirsoy, bu süreçte zaman geçirmeden destek alınması gerektiğini, hatta hiçbir belirgin sıkıntı yaşanmasa bile derinlemesine bir keşif yolculuğu için psikolojik destek alınabileceğini kaydetti.

        REKLAM

        RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI HAYATIN HER ALANINI ETKİLİYOR

        Ruh sağlığındaki bozulmaların sadece bireyi değil; iş hayatını, sosyal ilişkileri ve akademik performansı da derinden etkilediğini vurgulayan Demirsoy, zamanında ele alınmayan sorunların maliyetinin ve yarattığı çatışmaların giderek büyüdüğünün altını çizdi.

        İYİLEŞTİRME İÇİN İLK ADIM FARKINDALIK

        Ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek için önerilerde bulunan Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, farkındalığın ilk adım olduğunu belirterek şunları söyledi: "İhtiyaçları ve duyguları fark edebilmek, tanımlayabilmek ve kimsenin mükemmel olmadığını kabul ederek kişisel gelişime açık olmak gerekir. İnternet ve bilimsel temelli kitaplar doğru kullanıldığında psikolojik dayanıklılığı artıran önemli araçlardır. Ancak sosyal medyada yer alan her popüler testin bilimsel geçerliliği olmayabileceği için bu testlerin yalnızca birer başlangıç veya dayanak noktası olarak ele alınması, aksi halde yanlış etiketlemelere yol açabileceği konusunda dikkatli olunmalıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünya Sağlık Örgütü
        #haberler
        #depresyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün ve yarın "Pastırma" yazı var! Termometre yükseliyor
        Bugün ve yarın "Pastırma" yazı var! Termometre yükseliyor
        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar
        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi
        Galatasaray evinde hata yapmadı!
        Galatasaray evinde hata yapmadı!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        Aşkını paylaştı
        Aşkını paylaştı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını öldürüp kutlamaya gitmişlerdi... Cani anne ve babanın cezaları açıklandı
        Çocuklarını öldürüp kutlamaya gitmişlerdi... Cani anne ve babanın cezaları açıklandı
        Çelik: Linç kampanyasına müsaade etmeyeceğiz
        Çelik: Linç kampanyasına müsaade etmeyeceğiz
        A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi!
        TFF'de seçim yok, 5 istifa var!
        TFF'de seçim yok, 5 istifa var!
        Güllü'nün davasında karar!
        Güllü'nün davasında karar!
        Ve resmen bitti
        Ve resmen bitti
        Maltepe'deki çökmeye ilişkin 2 tutuklama
        Maltepe'deki çökmeye ilişkin 2 tutuklama
        A Milli Takım'da Montella dönemi 40 maç sürdü!
        A Milli Takım'da Montella dönemi 40 maç sürdü!
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        İflas etti
        İflas etti
        Necla Uygur'a veda
        Necla Uygur'a veda
        "11 Eylül'den esinlendiğini itiraf etti"
        "11 Eylül'den esinlendiğini itiraf etti"
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te