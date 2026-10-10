CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor.

Divan başkanlığına Eşref Alaçayır'ın seçilmesinin ardından toplantıda görüşmelere geçildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

"TÜRK FUTBOL TARİHİNDE REKOR KIRMAK İSTİYORUZ"

Dursun Özbek: Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Avrupa'da da önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz.

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"KOYDUĞUMUZ HEDEFLERE ULAŞACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Dursun Özbek: Bu amaçla şampiyon olan kadroyu kurarak takımımızı kurduk. Üzerine yeni transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Ben koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

NBA EUROPE AÇIKLAMASI

Dursun Özbek: NBA Europe ile ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içerisinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız, erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır.