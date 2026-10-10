Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Riyad'da havalimanında patlama

        Son dakika: Riyad'da havalimanında patlama

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanında şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 16:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Riyad'da havalimanında patlama

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

        Suudi Arabistan bir süredir Yemen'deki Husi güçlerinin saldırılarıyla karşı karşıya.

        Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riyad'da havalimanında patlama
        Riyad'da havalimanında patlama
        "Tekno oligarklar karşısında güvencemiz teknofest gençliği"
        "Tekno oligarklar karşısında güvencemiz teknofest gençliği"
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Zehir tacirlerinin çikolata oyunu
        Zehir tacirlerinin çikolata oyunu
        "Sigara satışı kimlikle olacak"
        "Sigara satışı kimlikle olacak"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler
        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler
        Otomotivde dünya sıralaması belli oldu
        Otomotivde dünya sıralaması belli oldu
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        "Çok boş konuşan var"
        "Çok boş konuşan var"
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"