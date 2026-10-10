Son dakika: Riyad'da havalimanında patlama
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanında şiddetli bir patlama sesi duyuldu.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 16:26 Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan bir süredir Yemen'deki Husi güçlerinin saldırılarıyla karşı karşıya.
Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmıştı.
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