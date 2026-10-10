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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu

        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, hafriyat çalışması sırasında iş makinesinin bomunun sıkıştırması sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki Kadir Sevilgen, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan iş makinesi sahibi R.Y. ile operatör M.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 13:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu

        Antalya'da olay, 6 Ekim günü saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi’nde meydana geldi. Operatörlüğünü M.K.'nin yapığı iş makinesinin bomu, çalışma sırasında yanında bulunan ve iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı iddia edilen Kadir Sevilgen'i (15) sıkıştırdı.

        BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Sevilgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        3 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Buradaki kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Sevilgen, tedaviye alındı. Kadir Sevilgen, dün yaşamını yitirdi.

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        İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından gözaltına alınan iş makinesi sahibi R.Y. ile operatör M.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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