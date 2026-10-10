Antalya'da olay, 6 Ekim günü saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi’nde meydana geldi. Operatörlüğünü M.K.'nin yapığı iş makinesinin bomu, çalışma sırasında yanında bulunan ve iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı iddia edilen Kadir Sevilgen'i (15) sıkıştırdı.

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Sevilgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

Buradaki kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Sevilgen, tedaviye alındı. Kadir Sevilgen, dün yaşamını yitirdi.

REKLAM

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan iş makinesi sahibi R.Y. ile operatör M.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.