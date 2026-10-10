"EŞİM EVİ TERK ETTİ"

İbrahim Karakaş da Filiz Çelik'in açıklamalarına kayıtsız kalmadı. Karakaş, "Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ekmek kesilince ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde. Dilber Hanım varken vali kebabı yiyorlardı. Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti. Öyle kaliteli kadının evi mi yok, gelecek de benim evimde oturacakmış ya! 'Arabayı sattı' diyorlar, mal benim istersem satarım. Dilber Hanım'ın ne malı varmış, ne mülkü varmış, hepsini verdim onlara ben. Düzce'de 600-700 metrakare içinde beş tane ev verdim. Öz babaları yapmadı benim onlara yaptığımı. Dilber Hanım yaşasaydı onları parçalardı. Ama hepsine zehir zıkkım olsun" dedi.