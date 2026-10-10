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        Haberler Magazin İbrahim Karakaş'tan Dilber Ay'ın kızına yanıt

        İbrahim Karakaş'tan Dilber Ay'ın kızına yanıt

        2019'da vefat eden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın, İzmirli estetisyen Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıktı. Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, Karakaş'ın "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim" sözlerine tepki gösterdi. Karakaş'tan yanıt gecikmedi

        Giriş: 10 Ekim 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Şarkıcı Dilber Ay 2019 yılında, 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Eşi İbrahim Karakaş uzun süre yas tuttuğunu söylemişti.

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        "Bir daha evlenmem" diyen 61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile tanıştı. Geçen ay dünyaevine çiftten Karakaş, evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Karakaş, zorlu sürecin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" dedi.

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        Müge Zopun ise "Dilber Hanım’ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı. Ben ona gerçekten büyük saygı duyuyorum. İbrahim’in her zaman arkasındayım. Birbirimize ömrümüzün sonuna kadar her şekilde varız. O bana, ben ona destek oldum" diye konuştu.

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        "SEN 7 YILDIR EVLİSİN ZATEN"

        Yaşananların ardından Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, Karakaş'a sert tepki göstererek, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullandı.

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        "EŞİM EVİ TERK ETTİ"

        İbrahim Karakaş da Filiz Çelik'in açıklamalarına kayıtsız kalmadı. Karakaş, "Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ekmek kesilince ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde. Dilber Hanım varken vali kebabı yiyorlardı. Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti. Öyle kaliteli kadının evi mi yok, gelecek de benim evimde oturacakmış ya! 'Arabayı sattı' diyorlar, mal benim istersem satarım. Dilber Hanım'ın ne malı varmış, ne mülkü varmış, hepsini verdim onlara ben. Düzce'de 600-700 metrakare içinde beş tane ev verdim. Öz babaları yapmadı benim onlara yaptığımı. Dilber Hanım yaşasaydı onları parçalardı. Ama hepsine zehir zıkkım olsun" dedi.

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