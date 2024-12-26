Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
Galatasaray'da sakatlığı süren ve sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği belirtilen Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı. İddialı bir kadro kurmak isteyen İspanyol ekibi Real Betis, Arjantinli yıldızı gündemine aldı.
Yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİR
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Arjantinli yıldız, yeniden yükselen kariyerinde yeni bir maceraya atılmayı hedefliyor.
La Liga'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid ile rekabet edecek kadro kurmak isteyen Real Betis, Icardi için harekete geçti.
Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin dev takımlarla eşit koşullarda mücadele edebilmek için tanınmış bir forvet arayışında olduğu bu bağlamda Mauro Icardi'ye yöneldiği aktarıldı.
MAAŞI SORUN OLARAK GÖRÜNÜYOR
İspanyol ekibinin bu transferdeki en büyük engeli Icardi'nin maaşı olarak yazıldı.
Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro kazanan Arjantinli yıldızın, maaşında büyük bir fedakarlığa gitmesi gerektiği belirtildi.