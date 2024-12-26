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        Kedi sandılar maymun çıktı!

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ilginç bir olay yaşandı. X Ray cihazından geçirilen kutunun içinden beslenmesi yasak bir maymun türü çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:06 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:06
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        Kedi sandılar maymun çıktı!
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        Antalya şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen bir kolinin içerisindeki ‘Rhesus' türü maymun, x-ray cihazından geçtiği sırada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde fark edildi.

        KOLİDE NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koliyi emanetten almaya giden şahıs hakkında, beslenmesi yasak maymun nedeniyle tutanak hazırlandı. Şahsın, hediye gönderilen kolide ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ilginç bir olay yaşandı. Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, teslim alan olmayınca otogarın emanet odasına götürülmek istendi. Koli, gelen yolcu peronundan otogar içerisine götürüldüğü sırada x-ray cihazından geçirildi. Cihazdan kolinin içinde bir canlı olduğunu fark eden güvenlik personelleri koli içerisinde ahşap delikli kutunun içinden maymun çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

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        KEDİ SANDILAR MAYMUN ÇIKTI

        Koliyi almaya gelen kişiye tutanak hazırlandı. Bir süre sonra ise kolinin gönderildiği M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı. M.K, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini ve kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

        Maymunu fark den güvenlik personeli, "Görüntüden nasıl bir canlı olduğundan emin olamadım. Önce kedi sandık, ancak sonra maymun olduğunu keşfettik” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına götürülen yavru maymun, sağlık kontrolünün ardından 15 gün rehabilitasyona alınacağı öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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