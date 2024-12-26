26 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Merkez Bankası, 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 47.5'e çekti
* Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin açılan davada ilk duruşma görüldü
* The Telegraph: Kanser tedavisi gören Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
* Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan, sahte alkol kurbanı oldu
* Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Terim'in sözleşme şartları da belli oldu
* Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu nişanlandı