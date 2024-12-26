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        Anasayfa Video 26 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Aralık 2024 - 17:16 Güncelleme: 26 Aralık 2024 - 17:17

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Merkez Bankası, 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 47.5'e çekti

        * Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin açılan davada ilk duruşma görüldü

        * The Telegraph: Kanser tedavisi gören Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya

        * Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan, sahte alkol kurbanı oldu

        * Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Terim'in sözleşme şartları da belli oldu

        * Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu nişanlandı

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