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        Haberler Dünya The Telegraph: Kanser tedavisi gören Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya | Dış Haberler

        The Telegraph: Kanser tedavisi gören Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya

        İngiliz The Telegraph gazetesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın lösemi nedeniyle ciddi şekilde hasta olduğunu ve doktorlarının yaşama şansının "yarı yarıya" olduğunu söylediğini iddia etti. Haberde, Esma Esad'ın kimseyle aynı ortamda bulunmadığı ve izole bir odada kaldığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 14:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:44
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        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
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        İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad'ın hayatta kalma şansının "yarı yarıya" olduğu öne sürüldü.

        Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi ve ülkedeki 13 yıllık iç savaş muhalif güçlerin 12 günlük ilerleyişi sonucu Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona ermişti. 8 Aralık günü Beşar Esad ülkesinden kaçmış, Esad ve ailesi Moskova'ya sığınma talebinde bulunmuştu.

        Suriye Devlet Başkanlığı, bu yılın mayıs ayında, o zamanki First Lady Esma Esad'a lösemi teşhisi konduğunu duyurmuştu. Esma Esad, daha önce meme kanseri tedavisi de görmüştü ve Ağustos 2019'da bir yıllık tedaviden sonra hastalıktan "tamamen" kurtulduğu bildirilmişti.

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        The Telegraph'ın haberine göre, bir süredir lösemiyle mücadele ettiği bilinen ve Moskova'ya sığınan Esma Esad'ın doktorları, hayatta kalma şansının yarı yarıya olduğunu söylüyor.

        Habere göre, Esma Esad enfeksiyon riskine karşı insanlardan uzak, izole bir odada kalıyor. Esma Esad'ın babası Fawaz Akhras, Moskova'da kızına bakıyor. Suriye-İngiliz çifte vatandaşı olan 49 yaşındaki Esma Esad'a son altı aydır kardiyolog babasının önce BAE'de daha sonra da Moskova'da baktığı düşünülüyor.

        Aileye yakın bir kaynak, "Esma ölüyor. Hastalığı nedeniyle kimseyle aynı odada bulunamıyor" ifadelerini kullandı.

        Esad rejiminin düşmesi ve çiftin Moskova'ya sığınma talebinde bulunmasının ardından Esma Esad'ın boşanmak istediği iddia edilmişti. Esad çiftinden haberlere ilişkin açıklama gelmedi ancak, Kremlin iddiaları yalanlamıştı.

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