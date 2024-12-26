The Telegraph: Kanser tedavisi gören Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad'ın hayatta kalma şansının "yarı yarıya" olduğu öne sürüldü.

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi ve ülkedeki 13 yıllık iç savaş muhalif güçlerin 12 günlük ilerleyişi sonucu Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona ermişti. 8 Aralık günü Beşar Esad ülkesinden kaçmış, Esad ve ailesi Moskova'ya sığınma talebinde bulunmuştu.

Suriye Devlet Başkanlığı, bu yılın mayıs ayında, o zamanki First Lady Esma Esad'a lösemi teşhisi konduğunu duyurmuştu. Esma Esad, daha önce meme kanseri tedavisi de görmüştü ve Ağustos 2019'da bir yıllık tedaviden sonra hastalıktan "tamamen" kurtulduğu bildirilmişti.

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The Telegraph'ın haberine göre, bir süredir lösemiyle mücadele ettiği bilinen ve Moskova'ya sığınan Esma Esad'ın doktorları, hayatta kalma şansının yarı yarıya olduğunu söylüyor.