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        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme

        Balıkesir'de 11 çalışanın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlayıcı fabrikasındaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 5 savcı ile bilirkişi heyeti de, enkaza dönen binada incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:19
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        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama sonrası olay yerindeki incelemeler sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başsavcı vekili ve 4 savcı ile sürdürülen soruşturma kapsamında kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisinden oluşan alanında uzman bilirkişi heyeti, patlamanın gerçekleştiği fabrikada araştırma yapıyor.

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        10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Bilirkişi heyetinin, patlamanın sebebini belirlemek için fabrika alanında ve çevresinde yaptığı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 kişinin işlemleri de devam ediyor.

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti.

        PATLAMA ANI KAMERADA

        Öte yandan meydana gelen patlamanın görüntüsü de ortaya çıktı.

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        #haberler
        #Balıkesir
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