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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı: İşte sözleşme detayları! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı: İşte sözleşme detayları!

        Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Terim'in sözleşme şartları da belli oldu. İşte detaylar...

        Giriş: 26.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:03
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        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
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        Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

        Deneyimli teknik adam, bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

        SÖZLEŞME ŞARTLARI

        71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

        VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI

        Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı.

        Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

        FATİH TERİM'İN KARİYERİ

        Türk futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.

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