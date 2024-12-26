Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme

Fransa'ya ait Rafale savaş uçakları, Rusya'ya ait AN-26 askeri kargo uçağına Baltık Denizi üzerinde önleme yaptı. Önleme anına dair görüntüler NATO tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Rus askeri kargo uçağının, Rafale savaş uçağı tarafından radara alındığı ve izlendiği anlara yer verildi.

🇫🇷 Rafale fighters, operating from an Šiauliai 🇱🇹, scrambled on Christmas Day to intercept a 🇷🇺 AN-26 aircraft over the Baltic Sea between 🇱🇹🇱🇻



🇫🇷, 🇮🇹 and 🇳🇱 together on #NATO Air Policing mission to safeguard 24/7/365 the airspace across the Baltic region pic.twitter.com/w4g2gDuHiK — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) December 26, 2024

NATO ile Rusya arasındaki gerilim özellikle Baltık Denizi çevresinde yoğunlaştı. Daha önce Hollando F-35'leri Rusya'ya ait savaş ve bombardıman uçaklarına önleme yapmış, konuyla ilgili açıklamalar Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'tan gelmişti.