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        Haberler Dünya Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme | Dış Haberler

        Fransız uçakları Rus askerî kargo uçağını radara alıp önleme yaptı

        Fransız savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus AN-26 kargo uçağına önleme yaptı. 25 Aralık tarihinde gerçekleşen olayla ilgili açıklama NATO Hava Kuvvetlerinden geldi. Fransa, İtalya ve Hollanda tarafından Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen devriye uçuşunda Fransız Rafale uçaklarının Rus askeri kargo uçağını radara aldığı ve uçağa önleme yaptığı anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:15
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        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
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        Fransa'ya ait Rafale savaş uçakları, Rusya'ya ait AN-26 askeri kargo uçağına Baltık Denizi üzerinde önleme yaptı. Önleme anına dair görüntüler NATO tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Rus askeri kargo uçağının, Rafale savaş uçağı tarafından radara alındığı ve izlendiği anlara yer verildi.

        NATO ile Rusya arasındaki gerilim özellikle Baltık Denizi çevresinde yoğunlaştı. Daha önce Hollando F-35'leri Rusya'ya ait savaş ve bombardıman uçaklarına önleme yapmış, konuyla ilgili açıklamalar Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'tan gelmişti.

        Rusya tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta Rusya'yı hata yapmaya zorluyorlar demişti.

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