15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Kalkavan, sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rıza Kalkavan'ın vefat haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."

Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil — Asena Ozkan (@asenaozkn) December 25, 2024

Habertürk'ün edindiği bilgilere; Rıza Kalkavan, maddi zorluk içinde olduğu için bir süredir sahte alkol tüketiyordu. Kalkavan, Ortaköy'deki bir dükkandan 6 bin liraya 30 kilo sahte alkol aldıktan sonra evde tüketti. Dün gece fenalaşan Rıza Kalkavan, görme kaybı yaşamaya başlayınca kız arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Rıza Kalkavan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Rıza Kalkavan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir iddia adapa ortaya atıldı.

KIZ ARKADAŞIYLA ALKOL ALDI

Yapılan çalışmalarda, Rıza Kalkavan, kız arkadaşıyla 16 saat oturup sohbet ederek alkol aldığı bilgisine ulaşıldı. Uzun süre sonra aldığı alkolün etkisiyle fenalaşan Kalkavan, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rıza Kalkavan, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜNÜ ADLI TIP AYDINLATACAK

Rıza Kalkavan'ın alkol komasına girerek hayatını kaybettiği iddiaları da ortaya çıktı. Kalkavan’ın sahte alkolden mi yoksa alkol koması sonucundan mı hayatını kaybettiği, Adıl Tıp Kurumu’nun otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.