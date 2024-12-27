Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 8 il sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor - 27 Aralık Hava durumu - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 8 il sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağmur ve kar yağışının etkisi altında. Marmara, Akdeniz, Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun orta ve güney kesimleri, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu; Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu kar yağışlı olacak. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 07:28 Güncelleme: 27.12.2024 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Kısmen Güneşli 13°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 13°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 15°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Karla karışık yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Belirli süreli sözleşmede tazminat
        Belirli süreli sözleşmede tazminat
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Narin Güran davası ertelendi
        Narin Güran davası ertelendi
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın