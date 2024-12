Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın

Avrupa Birliğinde özellikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sıklıkla gündeme getirdiği Ukrayna-Rusya arasındaki barış söylemleri Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesi sonrasında daha da arttı.

Ancak son günlerde yapılan açıklamalarla birlikte barış konusundaki umutlar azalıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Ateşkes söylemlerinde bulunmak boş sözden ibaret" diyerek gerçek bir barışın ancak gerçekçi koşullarda olabileceğini ifade etti.

Diğer yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Ukrayna'nın barış masasına itilmemesi gerektiğini, sahada güçlü bir konumda olmasının daha önemli olduğunu belirtti.

Financial Times'ın haberine göre Kallas "Volodimir Zelenskiy, barış masasına itilmemeli. Rusya barış istemiyorken barıştan bahsetmenin bir anlamı yok." diyerek tavrını ortaya koydu. Kallas "Ukrayna'yı desteklemek şu an için çok daha önemli. Gerçekçi olmalıyız. Şu an gerçekten ne yapıyoruz?" diyerek barış konusunda pek de ümidi olmadığını aksine savaş sahasına daha da ağırlık verilmesi gerektiğine dair görüşmelerini bildirdi.