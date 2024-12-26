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        Haberler Dünya Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın | Dış Haberler

        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barış masasına itmeyin

        Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, son dönemde sıklıkla gündeme gelen barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kallas, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e barış konusunda baskı kurulmaması gerektiğini belirtirken Ukrayna'ya daha fazla destek olunması konusunda teşvikte bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 23:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:44
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        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
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        Avrupa Birliğinde özellikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sıklıkla gündeme getirdiği Ukrayna-Rusya arasındaki barış söylemleri Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesi sonrasında daha da arttı.

        Ancak son günlerde yapılan açıklamalarla birlikte barış konusundaki umutlar azalıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Ateşkes söylemlerinde bulunmak boş sözden ibaret" diyerek gerçek bir barışın ancak gerçekçi koşullarda olabileceğini ifade etti.

        Diğer yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Ukrayna'nın barış masasına itilmemesi gerektiğini, sahada güçlü bir konumda olmasının daha önemli olduğunu belirtti.

        Financial Times'ın haberine göre Kallas "Volodimir Zelenskiy, barış masasına itilmemeli. Rusya barış istemiyorken barıştan bahsetmenin bir anlamı yok." diyerek tavrını ortaya koydu. Kallas "Ukrayna'yı desteklemek şu an için çok daha önemli. Gerçekçi olmalıyız. Şu an gerçekten ne yapıyoruz?" diyerek barış konusunda pek de ümidi olmadığını aksine savaş sahasına daha da ağırlık verilmesi gerektiğine dair görüşmelerini bildirdi.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise "Şu an barış görüşmelerinden bahsetmek Putin'in faydasına olur. Öncelikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı galip gelmesini engellemeliyiz." dedi.

        Kaja Kallas son olarak, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri konusunda açık olunması gerektiğini belirtti ve "Kendi gücümüzü küçümsememeli ve Rusya'yı gözümüzde büyütmemeliyiz" diyerek Rusya'ya karşı direnişin canlı tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

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